Diques, paisajes, túneles antiguos y yacimientos de cuarzo: el destino que combina naturaleza e historia

En el norte de la provincia de San Luis, San Francisco del Monte de Oro se consolidó como uno de los destinos más elegidos por quienes buscan turismo de naturaleza, historia y aventura. Rodeada por sierras, ríos y quebradas, la localidad ofrece circuitos que incluyen diques, antiguos túneles mineros y yacimientos de cuarzo que forman parte de su identidad.

Ubicada al pie de las sierras Michilingüe, también es conocida por su relevancia histórica, ya que allí Domingo Faustino Sarmiento dio sus primeros pasos como maestro. Sin embargo, gran parte de su atractivo turístico actual está vinculado a sus paisajes serranos y a la actividad minera que marcó el desarrollo de la región.

¿Cómo es San Francisco del Monte de Oro, el destino que combina naturaleza e historia?

Uno de los puntos más visitados es el Dique Las Palmeras, un embalse inaugurado en 2010 sobre el río Claro. Además de cumplir una función clave para el abastecimiento hídrico y la producción agrícola, el lugar se convirtió en un espacio de recreación rodeado de montañas y vegetación autóctona.

La zona también cuenta con atractivos naturales como el río Socoscora y la Quebrada de López, donde visitantes y residentes encuentran senderos, áreas para picnic y espacios para disfrutar del entorno serrano.

San Francisco del Monte de Oro disponte de una fuerte tradición vinculada a la minería. Entre los sitios más destacados aparece la antigua mina El Rincón, donde todavía pueden observarse siete túneles abiertos y tres cerrados que fueron utilizados para la extracción de oro, hierro y granito. También se conservan construcciones de piedra que funcionaron como refugio para los trabajadores.

Otro de los atractivos son las canteras de cuarzo, un mineral utilizado en diferentes procesos industriales, especialmente en la fabricación de vidrio. Estas reservas forman parte del patrimonio geológico de la región y pueden encontrarse en distintos puntos del departamento.

A pocos kilómetros se ubica la antigua mina Géminis, donde aún pueden verse socavones excavados de forma manual y acumulaciones de cuarzo, testimonio de una actividad que dejó huellas en el paisaje serrano.

¿Cómo llegar a San Francisco del Monte de Oro desde San Luis capital?

Desde la capital puntana se debe tomar la Ruta Nacional 146 en dirección norte. El camino atraviesa localidades como Nogolí y permite acceder directamente a San Francisco del Monte de Oro mediante rutas pavimentadas y señalizadas.

El trayecto cubre cerca de 110 kilómetros y puede realizarse en entre 1 hora y 20 minutos y 1 hora y 40 minutos, según las condiciones del tránsito. También existen servicios de ómnibus que conectan ambas localidades durante todo el año.