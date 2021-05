Las banderas de Diego Maradona, un símbolo de lucha y resistencia

Banderas de Maradona en manifestaciones populares.

Pasó en las manifestaciones que se dieron días después de su fallecimiento, en Francia. El pueblo se opuso a un proyecto de ley de seguridad que proponía multas y cárcel para quienes difundan "malintencionadamente" imágenes de las fuerzas del orden. Pasa ahora en Colombia, en medios de una protesta que repudia la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque que derivó en un caos total dentro de dicho país. En ambas ocasiones, el pueblo se manifestó con banderas cuyo rostro es el de Diego Armando Maradona.

Al pueblo lo que es del pueblo, y Diego Maradona ha sido y será por siempre el futbolista más popular de la historia. "Pelusa" siempre ha velado por los intereses de los más humildes, de hecho en sus últimos meses de vida se mostró a favor del aporte solidario y aseguró que lo abonaría sin dudarlo. El "Diez" siempre estuvo del lado de la gente.

Así lo graficó el diputado provincial Facundo Tignanelli en el 148º período legislativo llevado adelante en diciembre de 2020: "El Maradona que a mí me gusta y me interesa, más allá del artista adentro de una cancha de fútbol, es el Maradona que no le daba un centímetro a nadie. Un tipo que pensó por primera vez al jugador de fútbol como un trabajador".

"Sufrió las consecuencias de enfrentarse a eso. Uno veía los conflictos que había en las calles de Francia, en los días posteriores a a su muerte y quienes estában enfrentándose a la policía llevaban una bandera de Maradona. Ese es el lugar que de a poco le irá otorgando la historia. Se convertirá en un símbolo de lucha, de resistencia, en una bandera que los desposeídos utilizarán para decir que están de pie frente a los poderosos", agregó Tignanelli, diputado por el Frente de Todos.

Maradona, la bandera de los más humildes

Eso es Maradona: es un símbolo de lucha, de resistencia. Es la bandera de los más humildes. Por eso, como pasó en Francia y ahora en Colombia, el pueblo enarboló su rostro para ir en contra de los intereses de los más pudientes. Diego ha dejado un legado que estará vigente de aquí a la eternidad, y es el sentido de pertenencia. La pertenencia de una sociedad que no olvida sus raíces y defiende sus convicciones hasta las últimas consecuencias.