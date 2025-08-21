Las 5 frases de Cristian Graf en su primera entrevista por el crimen de Diego Fernández Lima: una por una, qué dijo

Cristian Graf es el principal sospechoso del crimen de Diego Fernández Lima.

El hallazgo de restos humanos en una obra en el barrio porteño de Coghlan reabrió un expediente que ya estaba prescripto y colocó a Cristian Graf en el centro de la escena. El acusado habló por primera vez con los medios luego de la confirmación de que el cuerpo correspondía a Diego Fernández Lima, desaparecido hace más de 20 años.

Graf buscó despegarse de la acusación en diálogo con TN y señaló a la presión mediática como uno de los factores que más golpea a su familia. Aun así, sus declaraciones dejaron frases contundentes, que vale la pena repasar una por una.

1. "No sé cómo llegó el cuerpo”

Graf aseguró no tener explicación sobre cómo aparecieron los restos: “El cuerpo apareció abajo de la ligustrina. Apareció cuando estaban haciendo las excavaciones de la medianera. El cuerpo fue encontrado del otro lado. Casualidad, causalidad, no sabemos cómo llegó ahí”.

2. “Estamos muy mal, el acecho mediático es tremendo”

El acusado describió el impacto de la exposición pública: “Nos sentimos señalados por la situación en general, es un ambiente en el que estamos expuestos y señalados. Soy parte del protagonista y me están implicando en una causa que no es mía”. Además, Graf se quejó del trato recibido por los medios: “Salpica a todos lados, aunque después digan que yo no soy”.

3. “Tengo la conciencia limpia”

En su defensa, negó cualquier vínculo estrecho con la víctima: “Lo único que me liga con Diego Fernández es que compartimos un año en el colegio. No éramos amigos, no teníamos puntos en común”. “Pongo las manos en el fuego por mi papá y mi mamá", sostuvo.

El acusado descartó la hipótesis de complicidad familiar. “Jamás pensé en que pudo haber pasado algo con mis padres. No está ni en la mente pensar eso”, aseguró.

Diego Fernández Lima desapareció en 1984.

4. “La pileta la tengo hace 20 años”

Sobre las versiones que lo vinculan con movimientos de tierra en la propiedad, fue tajante: “Habían dicho que yo había traído tierra cuando quise hacer la pileta, pero es imposible porque tenés que sacar tierra para eso. Soy el protagonista de una historia que no es mía”.

5. “Espero que se esclarezca lo antes posible”

Graf también pidió que la investigación avance: “Todos queremos saber quién fue para estar en paz, tanto la familia Fernández como nosotros”.

La voz de la esposa de Graf

“Jamás dudé de él, porque es muy bueno. Las personas que lo conocen saben quién es Cristian y lo bueno que es”, lo defendió su esposa durante la entrevisto. Su hijo, aseguró, está “contenido” y “cree en el padre”.

El crimen de Diego Fernández Lima, que parecía un caso cerrado por el paso del tiempo, hoy vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública. El testimonio de Graf abre un nuevo capítulo en una trama en el que las dudas siguen pesando más que las certezas.