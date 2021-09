Día de la primavera y del estudiante: ¿qué se puede hacer y qué no?

Provincias y municipios de todo el país realizarán controles de alcoholemia en simultáneo.

Cada año, cientos de jóvenes se reúnen en los principales parques y plazas para festejar el Día de la Primavera y del Estudiante. En Ciudad de Buenos Aires, y también en todo el país, están permitidas las reuniones al aire libre y hasta las celebraciones ante la baja sostenida de contagios de coronavirus en la Argentina y el avance de la Campaña Nacional de Vacunación. Las nuevas flexibilizaciones hacen prever que los festejos serán muy distintos y más convocantes que los del año pasado, cuando regían fuertes controles propios de la pandemia.

En la Ciudad de Buenos Aires fueron levantadas todas las restricciones para los encuentros al aire libre. De todos modos, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quirós, le solicitó a los jóvenes que “expresen la alegría del día de manera cuidada, siempre en espacios abiertos” y que “se vinculen con las personas que se quieran vincular, pero usando el barbijo”.

En esa línea, desde el Gobierno porteño, advierten que, a pesar de que se eliminó el límite de personas que pueden reunirse al aire libre, el personal encargado de la seguridad y el control estará “concientizando a los jóvenes” sobre la importancia de mantener los cuidados para evitar los contagios de coronavirus.

En Santa Fe también habilitaron las reuniones y encuentros en parques y casas particulares, pero con el aviso de que los más chicos deben disfrutar de su día “con responsabilidad” y dentro de lo posible con actividades “al aire libre”. El director del Tercer Nivel del ministerio de Salud santafesino, Rodrigo Mediavilla, pidió que “no haya aglomeraciones de personas, que se apliquen burbujas, con distanciamiento y que todos sin excepción utilicen el tapabocas”.

En Córdoba, pese a la gestión de festejos por parte de varios municipios, el gobierno provincial determinó que durante el Día del Estudiante "la actividad escolar será normal" en todos los niveles y en todos los ámbitos.

El Gobierno de San Luis anunció en un reporte extraordinario del Comité de Crisis local, que la semana del estudiante se celebrará en esa provincia sin ningún tipo de restricciones en la localidad de El Trapiche, ubicada a 40 kilómetros al norte de esta capital. La villa es elegida todos los años como punto de concentración para la juventud estudiantil de los últimos años de secundaria.

En Jujuy celebrarán con una exposición de carrozas que podrá apreciarse desde el próximo viernes -hasta el 25- en San Salvador de Jujuy, en el marco de la 70 edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En Santiago del Estero los encuentros deberán ser al aire libre para “evitar la concentración de personas y disminuir la movilidad” y en ese sentido “ofrecer múltiples actividades en simultáneo, diversificando los lugares de reuniones en plazas, clubes, camping en los barrios y siempre en espacios abiertos, tratando de no superar las 100 personas, conforme las disposiciones sanitarias vigentes”, informaron desde la cartera de Salud.

El ministro de salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó a Télam que “en la provincia no se aplicarán nuevos protocolos a propósito de los festejos por el Día del Estudiante”. “Simplemente recomendamos que traten de hacer la actividad al aire libre y no compartan la bombilla del mate, vasos y no consuman en grupo del pico de la botella”, repasó el sanitarista, quien consideró que la situación epidemiológica viene claramente mejorando desde hace 4 meses.

En Neuquén se mantienen las recomendaciones generales de prevención, como el distanciamiento, el uso obligatorio de barbijo, no compartir mate y mantener la higiene de manos, tal como indicaron fuentes del ministerio de Salud local.

En la ciudad rionegrina de Viedma, voceros del municipio anticiparon que “agentes municipales realizarán controles para que se respete principalmente el uso de barbijos y el distanciamiento”. “Si bien no hay protocolos sanitarios rigurosos para estos festejos, la mayoría de actividades se realizarán al aire libre para evitar una aglomeración de personas”, remarcaron las fuentes.

En el marco del Día de la Primavera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, realizará la décima Alcoholemia Federal, en conjunto con las 23 provincias y decenas de municipios de todo el país.

La elección de la fecha apunta a evitar la circulación de conductores alcoholizados en la vía pública. Para ello, se llevarán a cabo miles de controles de alcoholemia en simultáneo entre la ANSV con las policías provinciales y los cuerpos de Tránsito de las ciudades. Esta iniciativa nacional busca disociar el alcohol de la conducción, debido a que su consumo al volante es una de las principales causas de siniestros viales graves.

La ANSV impulsa un proyecto de ley de Alcohol Cero al Volante, elaborado por el organismo en conjunto con familiares de víctimas de tránsito, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR). La iniciativa propone que ninguna persona pueda conducir cualquier tipo de vehículo con motor dentro del territorio nacional con una concentración de alcohol en sangre superior a cero.

El proyecto fue presentado en abril de este año ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y se encuentra a la espera de debate parlamentario.