Desesperada búsqueda de cinco pescadores en el Río de la Plata: no saben de ellos desde hace varios días

La búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata continúa este martes con un operativo contrarreloj. Ya pasaron más de 48 horas desde que la embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, y no regresó a puerto.

El domingo por la mañana, los cinco tripulantes zarparon con destino a la franja costera del Río de la Plata para realizar pesca deportiva de pejerrey. Sin embargo, al caer la noche, la lancha no había regresado al lugar donde sus ocupantes habían dejado estacionados sus vehículos. Los familiares, al no poder comunicarse con ellos, dieron aviso a las autoridades de manera inmediata.

Prefectura Naval se encuentra abocada al operativo en el lugar y desplegó un importante dispositivo para intensificar la búsqueda. Participan el semirrígido GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca y el avión PA-62. También se sumaron medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Los efectivos recorren la zona sin pausa en busca de alguna señal de la embarcación o de sus tripulantes. El operativo se mantiene activo mientras continúan las tareas de rastrillaje en el agua y en la costa.

Conforme a la información brindada, la lancha, denominada "Chamigo-Ho", contaba con todos los elementos de seguridad necesarios. Llevaba chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF. Además, todos los tripulantes tenían sus celulares.

Aun así, el domingo por la tarde-noche dejaron de emitir señal. Desde ese momento, los familiares no lograron volver a tener comunicación con ellos. La desaparición ocurrió de manera repentina, a pesar de que la embarcación estaba equipada para cualquier eventualidad.

La angustia de los familiares

Los familiares de los cinco pescadores esperan noticias con angustia mientras el operativo de búsqueda continúa. La incertidumbre crece a medida que pasan las horas sin que haya novedades sobre el paradero de la lancha "Chamigo-Ho".

El destino de los pescadores era la zona del Río de la Plata, una región conocida por la práctica de la pesca deportiva. Sin embargo, las condiciones del río y la falta de comunicación encendieron todas las alarmas. Prefectura Naval mantiene el despliegue de medios aéreos, navales y terrestres para dar con el paradero de los desaparecidos.

Un operativo que no se detiene

La búsqueda de los cinco pescadores se intensifica en el Río de la Plata mientras el tiempo juega en contra. Los equipos de Prefectura Naval continúan rastrillando la zona sin descanso, con la esperanza de encontrar alguna pista que revele el paradero de la embarcación.

Las tareas se extienden a lo largo de la costa y en el agua, con la participación de todos los medios disponibles. La desaparición de los pescadores mantiene en vilo a sus familias y a la comunidad de Hudson, que sigue de cerca el desarrollo del operativo.