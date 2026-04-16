Descuentos de Buepp en abril 2026: beneficios en comercios y pago de expensas

Buepp.

En medio de la reconfiguración del consumo en Argentina, donde cada peso cuenta y las billeteras digitales ganan terreno, Buepp —la app del Banco Ciudad— ofrece durante abril de 2026 un esquema de descuentos con reintegros de hasta el 30% en rubros clave.

En ese sentido, esta billetera digital apunta a modificar hábitos: menos efectivo, más QR y una lógica de consumo planificado para aprovechar al máximo los topes mensuales.

Descuentos en comercios y ferias: cómo aprovecharlos con Buepp

El principal atractivo de Buepp es su 30% de descuento en comercios adheridos, válido para pagos con código QR realizados los lunes, martes, jueves y sábados. Este beneficio alcanza un tope mensual de $20.000 por cliente, lo que obliga a distribuir las compras a lo largo del mes para no perder reintegros.

La misma lógica aplica para ferias barriales, donde el 30% de ahorro se concentra en alimentos frescos y productos de consumo diario. En un contexto de suba sostenida de precios en alimentos, este beneficio impacta directamente en el gasto doméstico.

Buepp.

Comercios con beneficios con Buepp: más ahorro, pero con menor tope

El Banco Ciudad también incluye una red de comercios vecinos seleccionados, donde el descuento vuelve a ser del 30%, aunque con un tope mensual de $15.000. La lista abarca desde librerías y dietéticas hasta petshops y locales gastronómicos, como Res, Cúspide, La Tablita, Punto Sano Dietética, El Topo y Mis Mascotas.

Expensas: el beneficio que ya no está disponible

Uno de los descuentos más relevantes que ofrecía Buepp era el 20% de reintegro en el pago de expensas, con un tope mensual de $10.000. Sin embargo, este beneficio tuvo vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que ya no se encuentra activo en abril.

Durante su implementación, el descuento funcionaba todos los días y se acreditaba tras el pago mediante la aplicación en consorcios adheridos. Su finalización marca un cambio en la estrategia del banco, que ahora concentra sus incentivos en el consumo diario más que en servicios fijos.

Consejos para aprovechar Buepp al máximo