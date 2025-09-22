Los bancos ofrecerán promociones y descuentos esta semana.

La semana comenzó con una nueva edición del Banks Week, uno de los eventos más importantes que se realizan en conjunto los sitios de e-commerce de los principales bancos de la Argentina, que ponen a disposición descuentos exclusivos, ofertas especiales y planes de financiación a través de estas tiendas virtuales.

El evento se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre. La iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo, busca consolidarse como una de las fechas claves del calendario que compras digitales, en el que ya destacan el Hot Sale, el Cyber Monday o la Beauty week, entre otros.

¿Qué bancos participan y qué promociones ofrecen?

Los usuarios podrán acceder toda la semana a promociones en productos de tecnología, electrodomésticos, decoración para el hogar y el jardín, moda, entre otros. Además, hay beneficios diseñados para facilitar el consumo digital. La propuesta incluye:

6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés.

Descuentos en múltiples categorías y marcas reconocidas.

Envío gratuito en productos seleccionados.

Las plataformas digitales de los bancos que participan son:

Provincia Compras

Tienda BNA+

ICBC Mall

Tienda Galicia

Tienda Clic

Club Supervielle

Club Patagonia

Banco Provincia: promociones y descuentos Banks Week en Provincia Compras

A través de su tienda virtual Provincia Compras, el Banco Provincia ofrecerá 18 cuotas sin interés desde este lunes 22 al miércoles 24 de septiembre en una amplia variedad de productos. Después, del 25 al 28, seguirá con la promoción de 12 cuotas sin interés. También hay descuentos del 40% y el 60% en seleccionados.

Pero no solo habrá facilidades en la financiación, los usuarios también accederán a descuentos especiales y envíos gratis en productos seleccionados. Provincia Compras incluye categorías como tecnología, electrodomésticos, moda, belleza, deportes, hogar y más.

Por ejemplo, una notebook EXO Smart T38 RAM 4GB 128GB SSD W11 cuesta $ 569.999, pero esta semana tiene un descuento del 18%, por lo que queda en $ 466.999 y en hasta 18 cuotas sin interés de $ 25.945. Mientras que una notebook HP 255 G10 Ryzen 7 16gb RAM 512gb SSD 15,6" se consigue por $ 1.450.260 y en hasta 18 cuotas sin interés de $ 80.570.

¿Cómo comprar en Provincia Compras?

Para acceder a las promociones y descuentos, los clientes del Banco Provincia deberán ingresar a la web de www.provinciacompras.com.ar y usar tarjetas Visa o Mastercard de crédito emitidas por la entidad bancaria. Por lo tanto, es necesario ser cliente y generarse un usuario. También se puede abonar con débito.

La plataforma tiene más de dos años de vida y se consolidó como una de las más elegidas en el rubro e-commerce, contabiliza más de 2.5 millones de ventas y más de 600 mil usuarios registrados. Tecnología y electro son las categorías más populares.