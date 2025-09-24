Histórico: reconocen el hallazgo del submarino alemán en Quequén como el mayor descubrimiento naval en Argentina.

En 2022, un hallazgo sin precedentes frente a las costas de Quequén, en la provincia de Buenos Aires, reescribió la historia naval argentina. Se trata del casco de un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial, identificado más de siete décadas después de su misteriosa llegada al país. El hallazgo del submarino alemán en Quequén fue reconocido rápidamente como el descubrimiento naval más importante de la historia argentina, tanto por su magnitud como por su impacto histórico y científico.

Este hecho, que salió a la luz a partir del trabajo del proyecto Eslabón Perdido, fue finalmente respaldado por el Senado de la Nación. La honorable cámara aprobó por unanimidad el despacho N° 150/25, declarando de interés nacional la investigación subacuática que permitió identificar al submarino. Con este reconocimiento oficial, el hallazgo del submarino alemán deja de ser solo un acontecimiento local para convertirse en un patrimonio histórico de toda la Argentina.

Cómo fue el reconomiento al hallazgo del submarino alemán

El reconocimiento legislativo al proyecto Eslabón Perdido marca un antes y un después en la investigación. En el texto aprobado se destaca que el casco, hallado en 2022 y de unos 80 metros de eslora, representa el descubrimiento naval más importante de la historia argentina. La validación fue confirmada por la Prefectura Naval y el Servicio de Hidrografía Naval, que incorporaron la ubicación a las cartas náuticas oficiales.

El submarino hallado en Quequén fue reconocido por el Senado.

El trabajo del proyecto, coordinado por el periodista e investigador Abel Basti, combinó tecnología de última generación, como sonar de barrido lateral y vehículos submarinos remotos, con testimonios de pescadores, pobladores locales y archivos históricos. Además, contó con el acompañamiento de instituciones y vecinos de Necochea y Lobería. Con la aprobación del Senado, el reconocimiento nacional permitirá dar continuidad a la investigación y potenciar la difusión internacional del hallazgo.

Qué significa este hallazgo para la historia naval argentina

El descubrimiento del submarino alemán en Quequén no tiene antecedentes en el país. A diferencia de otros naufragios documentados, como el de la corbeta británica Swift o el bergantín goleta Republicano, este casco no estaba registrado en ninguna fuente oficial, lo que lo convierte en un hecho único. La evidencia hallada, según los investigadores, sugiere que el submarino fue deliberadamente explotado, lo que alimenta teorías sobre planes de escape vinculados al nazismo en los últimos días de la guerra.

Más allá de las hipótesis, el reconocimiento del hallazgo como el mayor descubrimiento naval en Argentina abre una nueva página para la investigación histórica y científica del Mar Argentino. El hecho consolida a Quequén y Necochea como epicentro de un acontecimiento que trasciende fronteras y reafirma la importancia de proteger y estudiar el patrimonio subacuático nacional.