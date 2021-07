Camila Cinalli: desapareció en 2015 y hoy el Estado ofrece $1 millón de recompensa

El Gobierno ofrece 1 millón de pesos como recompensa para hallar a la joven de 21 años que desapareció en 2015.

El próximo 29 de agosto se cumplirán seis años de la desaparición de Camila Cinalli, una joven de 21 años que fue vista por última vez en la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. En ese entonces, Camila tenía 15 años. Hoy el Gobierno ofrece 1 millón de pesos a quien aporte información relevante para encontrarla.

Camila Cinalli fue vista por última vez entre las últimas horas del día 29 de agosto y las primeras horas del 30 de agosto de 2015

El caso

Camila Cinalli salió de su casa del barrio Luján de Monte, donde vivía con su papá, el 29 de agosto a las 21 para dirigirse al centro de la ciudad y luego encontrarse con una amiga, algo que nunca ocurrió. La joven no tenía encima ni su DNI ni otras pertenencias personales, por lo que se descarta que se haya fugado de su casa. En ese entonces, Camila tenía 15 años.

La última información de la adolescente la aportó una cámara de seguridad de la Municipalidad de San Miguel del Monte. En las imágenes se la ve a la joven caminando sola usando el celular. Envió algunos mensajes de texto y luego su celular se apagó. Desde ese momento, nada más se supo de ella.

Al día siguiente, María José Herrera, la madre de Camila, se acercó a una comisaría para realizar la denuncia: "Fui a la comisaría, pero no me quisieron tomar la denuncia. Dijeron que ella iba a volver. Pasó una semana hasta que comenzó la investigación. Realizaron rastrillajes, pero no encontraron ni una pista".

"Ella no desapareció, a ella la robaron. Tenemos bastantes elementos para decir que se trata de un caso de trata de personas", afirmó María José Herrera, la madre de Camila a Monte 24 Noticias.

María José Herrera, la madre de Camila Cinalli.

"Acá hay gente que sabe qué pasó y ha callado durante todo este tiempo. Yo estoy convencida de que está viva, retenida contra su voluntad por proxenetas de redes de trata a los que la entregaron, pero si esto no es así, que alguien me diga que pasó con ella", dijo la madre de Camila, años atrás a Diario Popular.

La causa judicial se encuentra en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y cuenta con la intervención de la Fiscalía Federal número 3 de la ciudad de las diagonales, encabezada por Ana Miriam Russo.

En 2017, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había ofrecido la suma de 500 mil pesos para avanzar en la búsqueda. Ahora, el Gobierno duplicó la recompensa, elevándola a 1 millón de pesos, con el objetivo de obtener información del paradero de Camila.

Duplican la recompensa para encontrar a Camila Cinalli

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que se otorgará una recompensa de un millón de pesos para dar con el paradero de Camila Cinalli, la joven que desapareció en San Miguel del Monte en agosto de 2015, cuando tenía 15 años. La medida fue oficializada a través de la Resolución 345/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Las personas que quieran suministrar datos para colaborar con la búsqueda de la joven deberán comunicarse con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia a través de este link.