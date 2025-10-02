EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: por qué la Justicia de Corrientes pospuso el juicio oral

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

Caso Loan: el ultimátum para que llegue el juicio

La Cámara Federal de Corrientes extendió por dos meses la investigación. Cómo sigue la causa.

En las últimas horas se conocieron novedades en el juicio por el caso Loan. Como la investigación judicial llegaba a su fin y aún no había avances significativos respecto al paradero del niño ni a las responsabilidades de su desaparición, la Cámara Federal de Corrientes extendió los plazos por dos meses.

Hace 2 horas

Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño

Caso Loan y las últimas noticias hoy 30 de septiembre: el minuto a minuto de su búsqueda

Hace 2 horas

Caso Loan: quién es quién en la causa por la desaparición del niño

