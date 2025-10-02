El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: por qué la Justicia de Corrientes pospuso el juicio oral
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: el ultimátum para que llegue el juicio
La Cámara Federal de Corrientes extendió por dos meses la investigación. Cómo sigue la causa.
En las últimas horas se conocieron novedades en el juicio por el caso Loan. Como la investigación judicial llegaba a su fin y aún no había avances significativos respecto al paradero del niño ni a las responsabilidades de su desaparición, la Cámara Federal de Corrientes extendió los plazos por dos meses.
Hace 2 horas
Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan y las últimas noticias hoy 30 de septiembre: el minuto a minuto de su búsqueda
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 2 horas
Caso Loan: quién es quién en la causa por la desaparición del niño
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición del niño de 5 años.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.