Ultimátum para el juicio por el caso Loan: se conoció el plazo para que cierre la investigación

En las últimas horas se conocieron novedades en el juicio por el caso Loan. Como la investigación judicial llegaba a su fin y aún no había avances significativos respecto al paradero del niño ni a las responsabilidades de su desaparición, la Cámara Federal de Corrientes extendió los plazos por dos meses.

Loan Danilo Peña fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes. Desde entonces, hay siete sospechosos detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. A más de 14 meses de su desaparición, los padres siguen exigiendo justicia.

Últimatum para el juicio

La decisión de extender los plazos de la investigación se da ante la solicitud de la Jueza Federal Cristina Pozzer Penzo para seguir buscando al menor. El tribunal superior habilitó que se sigan aportando elementos a la causa en el nuevo legajo N°92.

En efecto, el tribunal otorgó la prórroga, pero con un límite estricto de dos meses. Para la Cámara es irrazonable una investigación sin un período de tiempo determinado porque vulnera el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable.

Los imputados en el caso Loan

En la investigación que se está desarrollando en torno a la desaparición de Loan están imputados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez y Mónica del Carmen Millapi, entre otros. Hasta el 29 de noviembre de este año, la Cámara Federal deberá resolver la situación procesal de cada uno de ellos.

Pozzer Penzo recibió un informe con solicitud de diligencias de parte del Comando Unificado Corrientes, que indicaba la necesidad de continuar con la investigación hasta que se localice al menor. El informe fue incorporado en el expediente junto con un decreto y una vista del Ministerio Público Fiscal. También se mencionó que las diligencias continúan en curso en el juzgado correspondiente.

Qué pasó con Loan

Para la Justicia Federal de Corrientes la desaparición de Loan forma parte de un plan criminal premeditado. En el almuerzo familiar que antecedió el hecho se encontraban: José Peña, padre de Loan; Laudelina, tía del niño; Antonio Benítez; Camila Núñez; Daniel “Fierrito” Ramírez; Mónica Millapi; Carlos Pérez y Victoria Caillava. Según el Poder Judicial estos dos últimos fueron los que distrajeron y entretuvieron al padre del niño para que ocurra el secuestro en menos de 20 minutos, camino al naranjal.

Durante ese período de tiempo, Laudelina y Benítez tuvieron una llamada que duró casi 10 minutos. Para la Justicia, ese movimiento es el que permitió el traslado del menor. Benítez se ausentó durante la tarde, se cambió de ropa varias veces y su celular impactó en torres de Mantilla, Gobernador Martínez y Yataytí Calle, lo que significa que se desplazó fuera del área.

También se denunció que el operativo policial comenzó tarde y que no se activó inmediatamente el protocolo de búsqueda. Todos los implicados, según consta en el expediente, registraron un "comportamiento irregular".