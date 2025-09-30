EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: cuáles fueron las últimas declaraciones de la familia del niño

En VIVO - Actualizado hace 2 horas

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Se aguarda por la definición de la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Hace 3 horas

Caso Loan: las últimas polémicas declaraciones que rodean la causa

Seguí las últimas noticias sobre el Caso Loan.

Hace 4 horas

Caso Loan: las últimas polémicas declaraciones que rodean la causa

Seguí las últimas noticias sobre el Caso Loan.

Hace 5 horas

Caso Loan: quiénes son los acusados en la causa paralela

