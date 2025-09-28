EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: las últimas polémicas declaraciones que rodean la causa

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 28 minutos

Caso Loan: declaró un testigo de identidad reservada y señaló una laguna

Hace 1 hora

"Vendido": la revelación de la abuela de Loan a más de un año de la desaparición

Hace 2 horas

Caso Loan: qué dijeron los últimos testigos en la causa por desaparición

