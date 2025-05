Caso Loan: la estrategia de los nuevos abogados para avanzar en la investigación

La familia de Loan Danilo Peña, el chico desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, difundió un video para recordar que el pequeño cumpliría 6 años y “hace casi un año que no lo abrazamos, que no escuchamos su sonrisa”. Además, en medio del emotivo mensaje, la familia aseguró que no pierde la esperanza. “Pedimos que lo sigan buscando”. De esta forma, la familia se sumó a un nuevo movimiento en reclamo por datos certeros para encontrar al pequeño, ya que la causa que tiene a siete imputados procesados y, a la espera de una futura elevación a juicio, mantiene los interrogantes sobre qué pasó y qué le hicieron al pequeño.