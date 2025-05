Caso Loan: el niño cumpliría 6 años hoy y la investigación entró en un laberinto que depende de un arrepentido

La familia de Loan Danilo Peña, el chico desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, difundió un video para recordar que el pequeño cumpliría 6 años y “hace casi un año que no lo abrazamos, que no escuchamos su sonrisa”. Además, en medio del emotivo mensaje, la familia aseguró que no pierde la esperanza. “Pedimos que lo sigan buscando”. De esta forma, la familia se sumó a un nuevo movimiento en reclamo por datos certeros para encontrar al pequeño, ya que la causa que tiene a siete imputados procesados y, a la espera de una futura elevación a juicio, mantiene los interrogantes sobre qué pasó y qué le hicieron al pequeño.

Con esas dudas como punto central, los nuevos abogados de la familia se mostraron conformes con “el nuevo y firme paso en la búsqueda de Justicia” cuando el Juzgado Federal de Goya confirmó los procesamientos de los siete acusados de la sustracción y ocultamiento del menor y pidió que la jueza Cristina Pozzer Penzo notifique “a los imputados por los delitos de sustracción de menores y obstaculización de la causa, en el marco de la Ley 27.304, que regula la figura del 'arrepentido' o imputado colaborador”. Así, la familia espera que Antonio Benítez, Laudelina Peña, Walter Maciel, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez o Victoria Caillava rompan el silencio y brinden datos concretos para encontrar a Loan.

Los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo confirmaron la prisión preventiva para los siete procesados, aunque Mónica Millapi fue la única que mantuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, y dejaron la causa muy cerca de una posible elevación a juicio luego de que se venza la extensión del plazo que le dieron a la Jueza Pozzer Penzo para extender la investigación. Esa fecha está pautada para mediados de julio. Con ese margen, los abogados querellantes hicieron el pedido a la justicia y reclamaron que no haya especulaciones públicas sobre lo que pasó con el pequeño ya que “la Justicia es la única vía legítima para investigar y esclarecer lo sucedido”. Además, remarcaron que “la familia está destruida” y sigue luchando para saber dónde está Loan.

Qué buscan los nuevos abogados de la familia de Loan

El objetivo de los nuevos abogados de la familia de Loan, Gustavo Sánchez y María Belén Russo Cornara, consideran que en esta etapa procesal con los procesados cerca del juicio oral que los puede llevar varios años a prisión, se puede llegar a romper “el pacto de silencio” y de esta forma “es probable que alguno de los acusados opte por colaborar con la Justicia, brindando información relevante que permita esclarecer” dónde está o qué hicieron con el pequeño y de esta forma “abrir una puerta hacia la verdad que hasta ahora ha permanecido cerrada”. Los querellantes hicieron este pedido a la jueza luego de considerar que desde el 13 de junio pasado se han desplegado intensos operativos de búsqueda en distintas localidades sin que se haya obtenido datos certeros del paradero del pequeño. Además, explicaron que “la querella ha solicitado que se libren oficios –vía correo electrónico para garantizar la gratuidad y celeridad– a la NASA y dos agencias internacionales de satélites, con el objetivo de verificar si existen registros fotográficos del área en la fecha y hora en que desapareció Loan. Esta medida, de concretarse, podría significar un salto cualitativo en la recolección de pruebas, utilizando tecnología de última generación para intentar rastrear los movimientos registrados en esa jornada”.

Es por esto que hicieron el pedido a la jueza para que se le informe a los procesados de la posibilidad de brindar datos bajo figura de “arrepentido” o “imputado colaborador” logrando así beneficios futuros y reafirmaron que “este es un momento decisivo, no hay pacto de silencio que resista ante la evidencia y el peso de un juicio oral inminente” ya que “la sociedad correntina y toda Argentina permanecen expectantes ante los nuevos avances de la causa, aguardando las respuestas que la familia de Loan y todo un país vienen esperando desde aquel 13 de junio de 2024”. Así, la familia del pequeño se mostró con la esperanza renovada de encontrar a Loan con vida y repitió que “No vamos a parar hasta saber qué pasó con Loan, y confiamos en que la justicia está avanzando en el camino correcto” ya que “cada paso adelante en el proceso es un paso más cerca de la verdad y de un cierre para una herida que sigue abierta”.