Así está la casa de Loan a casi 1 año de su desaparición: "Lo seguimos esperando"

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. Desde entonces, los vaivenes judiciales y las pistas de los investigadores buscan dilucidar qué fue lo que sucedió aquella tarde tras un paseo por el naranjal. Por el hecho, hay siete detenidos acusados de "sustracción y ocultamiento", entre los que se encuentran su tía Laudelina y un excomisario, llamado Walter Maciel.

A casi un año de su desaparición, el youtuber Wali Iturriaga visitó la casa del pequeño y pudo compartir cómo la familia lo espera y pide por Justicia. Con la mamá presente, María Noguera, y su hermano mayor, José Peña, se observa que en el frente del hogar hay carteles que claman por su aparición y, en su interior, un pequeño homenaje con velas y fotos.

"Lo seguimos esperando", dice el hermano. "Se va a cumplir un año de que él ya no está, va a ser muy difícil para nosotros como para la sociedad también, en búsqueda de la verdad y la justicia. Estamos al pie del cañón pero nos está faltando Loan, únicamente", expresó, al costado de su cama.Ver esta publicación en Instagram.

En las siguientes imágenes, se puede ver cómo conservan parte de sus pertenencias, como una mochila, ropa y un pequeño bandeoneón.

Por el caso, se encuentran detenidos Antonio Benítez, Laudelina Peña, Walter Maciel, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava bajo la carátula de "sustracción y ocultamiento del menor", mientras que, en paralelo, se investigaba a Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Esteban Rossi Colombo, Leonardo Rubio, Pablo Javier Noguera, Delfina Taborda y Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, bajo una "causa conexa".

Sin embargo, en las últimas horas, el Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la elevación a juicio enviada por la jueza Pozzer Penzo y pidió que los 10 procesados en la causa conexa (acusados de encubrimiento, asociación ilícita y estafa, entre otras cosas) sean juzgados junto a los acusados en la causa por la sustracción y ocultamiento del menor.

El nuevo revés para la jueza en el caso Loan

El Tribunal Oral Federal de Corrientes quiere que se haga un solo juicio oral y que a los 10 procesados en la causa conexa se sumen Antonio Benítez, Laudelina Peña, Walter Maciel, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y María Victoria Caillava. En este caso, al contrario de lo que ocurre en la causa conexa, todos están detenidos excepto Millapi que tiene prisión domiciliaria y se mudó a Neuquén.

Según el Tribunal Oral Federal de Corrientes, la investigación en la causa conexa “es una investigación parcial” porque "no se ha completado la investigación del hecho que dio origen a la causa" y explicó que "en conductas, acciones y tipos penales tan ligados entre sí, como el hecho mismo y su encubrimiento, hacen que todo pronunciamiento esté teñido de una mirada incompleta, imperfecta, conspirando de este modo contra garantías como el debido proceso legal y constitucional, y el derecho de defensa". Como la causa principal sigue bajo investigación y aún no se ha terminado el proceso, se espera que sea para mediados de julio, tras una segunda ampliación de plazo solicitada por la jueza. En ese sentido, la defensa de “El Americano” Soria aprovechó para criticar a Pozzer Penzo y aseguró que “es un papelón” la elevación a juicio en la causa conexa cuando en la principal los acusados siguen aportando pruebas y no se cerró la instrucción de la cual depende la causa contra su defendido.

Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que “la jueza cometió un error al elevar la causa porque al cerrarla ya no hay posibilidad de reabrirse y depende directamente de la que sí está abierta y se sigue investigando”. Así las cosas, el Tribunal integrado por los jueces de Cámara Víctor Alonso González, Juan Manuel Iglesias y Fermín Amado Ceroleni entiende que no se puede juzgar esta situación de forma parcial porque atentaría contra el debido proceso y el derecho a defensa de los imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan. Así, los jueces reiteraron la premisa de que la instrucción sea unificada, lo que permitiría contar con todos los elementos reunidos y comprender cabalmente la actuación de cada uno de los acusados. Mientras tanto, todavía se espera que se cierre la instrucción en la causa principal y que la Justicia logre responder qué pasó y dónde está Loan.