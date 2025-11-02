Educación, cultura y deportes: PBA lanzó los JUBU 2025 en San Fernando junto a universidades y federaciones

El subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, encabezó el lanzamiento oficial de los Juegos Universitarios Bonaerenses Urbanos (JUBU) “San Fernando 2025”, una iniciativa que busca integrar deporte, educación y cultura en el ámbito universitario. El evento se presentó en la Universidad Nacional del Delta (UNDelta) y marca el comienzo de una nueva etapa en la promoción del deporte urbano entre los jóvenes bonaerenses.

La propuesta, impulsada por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia —dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque—, se desarrollará el 29 de noviembre en el Parque del Bicentenario de la Independencia de San Fernando. Participarán estudiantes, docentes, no docentes y graduados de universidades e institutos de educación superior de toda la provincia, en una competencia que combina disciplinas deportivas con manifestaciones culturales y artísticas.

Del lanzamiento también participaron el secretario de Deportes de San Fernando, Carlos Traverso; el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA), Emiliano Ojea; y el director de los JUBU, Emiliano Gordin. Además, asistieron representantes de federaciones de deportes urbanos y responsables de áreas deportivas de universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Durante la presentación, Cardozo destacó la relevancia del trabajo articulado entre distintos niveles del Estado y el sistema universitario: “Esta reunión es una muestra de que cuando el gobierno provincial, los municipios, las universidades y las federaciones se unen, se puede potenciar el desarrollo de disciplinas que hoy son una oportunidad de contención y crecimiento para muchos jóvenes de toda la Provincia”, señaló.

Por su parte, Ojea celebró el lanzamiento de los JUBU como una herramienta para acercar el deporte a sectores de la juventud que no se sienten representados por las disciplinas tradicionales: “Con estos Juegos vamos a lograr acercarnos a un sector de la juventud que está fuera de los deportes convencionales. Queremos que el deporte universitario también se exprese en el espacio urbano y en nuevas formas de encuentro”, sostuvo.

El titular de la FeDUA recordó además que junto a Cardozo habían impulsado años atrás los Juegos Universitarios de Playa en el Partido de La Costa, y remarcó que los JUBU continúan ese camino de innovación en el deporte bonaerense: "Hoy desde la Provincia creamos los Juegos Urbanos y vamos por más, consolidando un calendario que una a la educación, la cultura y el deporte”, afirmó.

Los JUBU San Fernando 2025 incluirán competencias y exhibiciones de BMX Freestyle, Skate, Roller Freestyle, Parkour, Breaking, Freestyle Rap, Básquet 3×3, Béisbol 5, Cestoball 3×3 y Ajedrez, en una jornada que busca promover la doble carrera, el acceso igualitario al deporte y la valorización del espacio público como ámbito de encuentro ciudadano.

El evento cuenta con el acompañamiento de las principales federaciones deportivas nacionales —entre ellas FEBAMBA, FADA, CAC, FADEXU y CAS— y con representantes de universidades públicas de toda la Provincia, como UNPAZ, UNLu, UNTREF, UNDAV y UNLP, entre otras.