Denuncian un ataque antisemita entre adolescentes en Pilar: la víctima es un niño de 12 años

Se registró un ataque antisemita en una de las sedes del club Sociedad Hebraica, ubicada en el partido bonaerense de Pilar. Fue la madre de un nene de 12 años la que denunció que un grupo de jóvenes del equipo de Futsal del club Barracas Central se acercó a su hijo -que había ido a buscar sus pertenencias al lugar- y le gritó "Hitler, Hitler".

La mujer explicó en diálogo con Infobae que los chicos no se conocían entre sí y que ese contingente de adolescentes había ido al club de la comunidad judía por un encuentro puntual. Asimismo, sostuvo que el coordinador del equipo les había hablado previamente sobre el tema y les había dicho que "se comportaran".

Tras la denuncia de la mujer, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) publicó un comunicado para repudiar el hecho y expresar su indignación. "Expresamos nuestro más enérgico repudio ante el agravio antisemita proferido por un grupo de jóvenes, del equipo de futsal sub 12, del club Barracas Central, que increparon con la expresión 'Hitler, Hitler' a otro joven, socio de la Sociedad Hebraica Argentina, que circulaba por las instalaciones de esa sede", indicaron al comienzo del escrito.

Más adelante en el comunicado, el organismo se refirió expresamente al uso del nombre del "principal responsable del exterminio de seis millones de judíos". La DAIA sostuvo que utilizarlo como "insulto" es un "ataque directo a la dignidad de la víctima", además, de ser "una ofensa hacia la institución anfitriona y toda la comunidad".

En tanto, volvieron a condenar el accionar de los jóvenes y pidieron al club Barracas Central que tome medidas disciplinarias y pedagógicas. "Es inadmisible que los discursos de odio encuentren espacio en ámbitos de convivencia deportiva, que deben ser ejemplos de respeto, tolerancia y diversidad. Por ello, instamos a las autoridades pertinentes a aplicar las medidas disciplinarias y pedagógicas que consideren apropiadas", manifestaron.

La DAIA cerró el comunicado reafirmando su compromiso en la "lucha contra el antisemitismo para garantizar un deporte y una sociedad libres de discriminación".

La respuesta del club Barracas Central ante el ataque antisemita

Este lunes, luego de que trascendiera el hecho, el club Barracas Central lanzó un comunicado expresando su rechazo absoluto a las conductas antisemitas de los jóvenes de su institución deportiva. "El club está a favor de la inclusión y del respeto al prójimo", dijeron. Además, indicaron que se llevarán a cabo sanciones educativas para "concientizar y para que algo así no vuelva a ocurrir".