Una influencer denunció un ataque antisemita en Palermo: un vecino le lanzó un fierro a ella y a su bebé

En los últimos días, el barrio porteño de Palermo se vio conmovido por un nuevo ataque antisemita. La influencer Michelle Iman Schmukler contó a través de sus redes sociales que un hombre quiso golpear a ella y a su bebé solo por ser judíos.

En un video que circuló por Instagram la influencer acusó al vecino y también criticó a las autoridades, por no actuar debidamente una vez que hizo la denuncia formal en una Comisaría de la comuna.

El ataque antisemita

La influencer Michelle Iman Schmukler, a través de un video que publicó en sus cuentas oficiales en redes sociales, denunció un ataque antisemita que vivió en carne propia junto a su bebé. Uno de sus vecinos la agredió verbalmente en el patio de su departamento y quiso atacarla tanto a ella como a su hijo por el simple hecho de ser judíos.

Según el relato de la influencer,, cuando se encontraba con su hijo en el patio de su casa, en el barrio porteño de Palermo. Allí, un vecino del mismo edificio gritó en repetidas ocasiones

“Escucho del patio de mi casa que hay una persona diciendo ‘judía, judía, judía, ahora tenés un hijo judío, qué asco’”, contó Michelle en el video y relató cómo la violencia escaló a otro nivel: “Me tiró un fierro por la ventana”.

Después del indicente, el esposo de la mujer, Idán, buscó que intervenga la policía y logró que encontraran al agresor. Este vecino, reconoció el ataque, pero redobló la apuesta al lamentar "que no tuvo puntería".

La repercusión del video

El video publicado en redes sociales tuvo mucha repercusión y generó el apoyo de miles de usuario. Entre ellos, el de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien le escribió para solicitarle su teléfono y poder contactarla de manera privada.

Los padres del vecino antisemita decidieron trasladarlo a otro domicilio para “evitar más problemas”. “El jefe de la policía nos pidió perdón y ya están trabajando junto con el presidente Javier Milei”, dijo Michelle ante la prensa. La causa quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Discriminación N°13, encabezada por la Dra. Paluch.

La influencer y su familia poseen un botón antipánico y custodia policial en la puerta del edificio. “Tenemos que ver por la perilla que él no esté detrás de la puerta”, cerró Idán, evidenciando que aún sienten miedo.