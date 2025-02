¿Tu pareja te miente? Así escriben la letra "S" las personas más mentirosas, según la grafología.

La forma en que una persona escribe la letra "S" dice mucho sobre su personalidad, según la grafología. Esta disciplina se encarga de estudiar, a través de la psicología, los rasgos de personalidad de los individuos basándose en un minucioso análisis de su caligrafía. Si sospechás que tu pareja te miente, observar cómo escribe la letra "S" puede darte algún indicador.

Identificar a las personas mentirosas no es tan sencillo. Muchas veces, son especialistas en encubrir, manipular y justificar cosas. De acuerdo con los expertos en grafología, las personas que más tienden a mentir tienen una manera muy particular de escribir la "S". Analizar este detalle puede revelar los aspectos más profundos de tu pareja, amigo o ser querido. Cabe destacar que esto solo es un indicador entre muchos otros y no una respuesta definitiva.

Cómo escriben la letra "S" las personas más mentirosas, según la grafología

"S" demasiado retorcida : las personas que escriben la "S" muy deformada, según la grafología, tienden a manipular a su entorno. Puede ser a través de la evasión de preguntas importantes o dando vuelta determinadas situaciones para salir limpios.

"S" con curvas exageradas : las personas que hacen la "S" muy asimétrica o enrulada pueden tener una tendencia a distorsionar la realidad o dramatizar ciertas cuestiones. También se relaciona con gente que busca llamar la atención de forma constante.

"S" puntiaguda: quienes trazan la "S" de forma muy puntiaguda o con líneas muy rígidas suelen tener grandes contradicciones en su interior o bien estar ocultando algo. Además, puede estar relacionado con personas pasivo-agresivas o con un gran nivel de ira.

Cómo escriben la letra "H" las personas más inteligentes, según la grafología

Según la grafología, las personas más inteligentes tienen una forma muy particular de escribir la letra "H". Esta disciplina analiza la psicología de una persona a través de su caligrafía, con el objetivo de intentar revelar las partes más profundas y ocultas de su personalidad. Según los expertos en grafología, la forma en que una persona escribe la letra "H" revela mucho sobre sus capacidades intelectuales.

La inteligencia es muy difícil de medir y la forma más comúnmente empleada para hacerlo es a través de la medición del coeficiente intelectual. Además, existen muchos tipos de inteligencia y cada persona se destaca en una de ellas. Sin embargo, para la grafología, esto está directamente relacionado con la letra de cada persona, más específicamente, con la manera en que escribe la "H".

De acuerdo con Sandra Cerro, experta en grafología, una letra "H" bien escrita tiene un trazo recto y una barra horizontal muy precisa. Quienes la escriben así, tienen una personalidad ordenada, lógica y una mente analítica, además de altas capacidades para organizar y procesar la información. Por otra parte, quienes usan trazos desordenados y mal definidos para escribir la H tienen más desarrollada la parte de la creatividad que la del análisis. Sin embargo, en algunos casos puede tener que ver con una dificultad para organizarse, con desconcentración y dispersión.

Las personas más inteligentes, según la grafología, escriben la "H" dejando un espacio importante entre las letras, lo que deja ver que tienen una capacidad de pensar en perspectiva, de manera objetiva, y una mente abierta. La barra horizontal es un indicador fundamental, ya que las personas más inteligentes la escriben de manera recta y equilibrada, dejando ver su lado lógico y estructurado. Además, la altura de la H suele ser elevada, mostrando autocontrol y estabilidad emocional.