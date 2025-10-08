Cuenta DNI y los descuentos para hoy miércoles 8 de octubre 2025: 10% en Carrefour, 40% en ferias y más

Entre descuentos diarios del 40%, beneficios sin tope y cuotas sin interés, Cuenta DNI ofrece una oportunidad imperdible para hacer las compras este miércoles 8 de octubre.

Con la inflación que presiona los precios, los reintegros de Cuenta DNI son uno de los principales salvavidas del consumo popular. La billetera digital del Banco Provincia suma aliados y promete aliviar las compras semanales con beneficios de hasta el 40%, en un contexto donde el consumo minorista no logra repuntar.

Mientras la discusión política gira en torno al poder adquisitivo y la caída del consumo masivo, la billetera virtual bonaerense se convierte en un refugio para miles de familias. Hoy, miércoles 8 de octubre, hay descuentos en alimentos, perfumerías y universidades, además de cuotas sin interés en comercios de cercanía.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este miércoles

Ferias y universidades: 40% de descuento todos los días

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a un ticket de $15.000). El mismo beneficio aplica para comercios adheridos dentro de universidades públicas del territorio provincial, una medida que apunta a acompañar a estudiantes y trabajadores en sus gastos diarios. Estos reintegros se acreditan directamente en la cuenta.

Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro sin tope

Los miércoles y jueves, las farmacias y perfumerías adheridas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro, una medida celebrada por consumidores y pequeños comerciantes, especialmente ante el incremento sostenido de precios en productos de higiene y salud.

Cuenta DNI.

Supermercados, Toledo y Carrefour: las estrellas del miércoles

Los supermercados del interior bonaerense mantienen un 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana en tickets desde $30.000. Entre las cadenas adheridas figuran Sabor Criollo, Super 3, Super Cano, Chacabuco, Don Luis y otras locales.

Toledo vuelve a destacarse con un 20% de reintegro los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución en el acto. Pero el foco de este miércoles está en Carrefour, que ofrece un 10% de descuento en todas sus sucursales —Carrefour, Market, Maxi y Express— también con devolución inmediata y sin tope.

Comercios de cercanía: tres cuotas sin interés

Para quienes buscan financiar compras fuera del rubro alimentos, Cuenta DNI permite pagar en tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía adheridos, usando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. El beneficio se mantiene estable durante octubre, con el objetivo de incentivar el consumo local y sostener el flujo de ventas en barrios y pequeñas localidades.