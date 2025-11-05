Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 5 de noviembre 2025

Con descuentos de hasta el 40% y opciones de financiación, Cuenta DNI se consolida como una herramienta clave del consumo popular.

En un contexto de precios inestables y consumo retraído, Cuenta DNI sigue funcionando como un salvavidas económico para miles de familias bonaerenses. El programa, que combina descuentos y reintegros en rubros clave, no solo impulsa la compra local, sino que refuerza el vínculo del Banco Provincia con la comunidad, un sello histórico de la entidad fundada en 1822.

Este miércoles 5 de noviembre, la billetera digital ofrece 10% de descuento en farmacias y perfumerías, sin tope de reintegro, y mantiene las tres cuotas sin interés en comercios de cercanía. Un combo ideal para quienes buscan aliviar el bolsillo sin esperar al fin de semana largo de promociones.

Uno por uno, los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este miércoles

Farmacias y perfumerías

Durante todo el día, los bonaerenses que usan Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas. El beneficio no tiene tope de reintegro, por lo que se puede aplicar a compras grandes o pequeñas, desde medicamentos hasta artículos de cuidado personal.

Este rubro es uno de los más usados entre adultos mayores y familias con hijos, especialmente por su vigencia los días de semana.

Cuotas sin interés

Si bien los grandes descuentos del 20% se activan los viernes, los comercios de cercanía que no pertenecen al rubro de alimentos —como zapaterías, ferreterías o tiendas de indumentaria— mantienen todos los días la opción de tres cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la app. Esta modalidad permite planificar compras sin sobresaltos en plena inflación.

Cuenta DNI.

Otros beneficios de Cuenta DNI para aprovechar en noviembre

El próximo sábado 8 de noviembre, Cuenta DNI ofrecerá su especial de carnicerías, granjas y pescaderías, con 35% de descuento y tope de $6.000, que se alcanza con $17.000 en compras. Para los más jóvenes, el finde del 15 y 16 de noviembre llega el especial gastronómico con 30% de descuento y un tope de $8.000, equivalente a $26.700 en consumos.

Además, continúan vigentes las promos de 40% en ferias y mercados bonaerenses, 40% en universidades y 10% en librerías los lunes y martes, lo que convierte a noviembre en uno de los meses más completos del programa.

Cómo aprovechar al máximo las promos con Cuenta DNI