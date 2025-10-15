Cuenta DNI y los descuentos para hoy miércoles 15 de octubre 2025: 10% en farmacias y perfumería, 40% en ferias y más

El ahorro digital ya es parte de la rutina de miles de bonaerenses. En un contexto de precios en alza y consumo medido, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, vuelve a destacarse con su calendario de beneficios para octubre 2025. Este miércoles 15, los descuentos se concentran en farmacias, perfumerías, ferias y supermercados, con reintegros de hasta el 40% y opciones en cuotas sin interés.
Desde su relanzamiento, la aplicación sumó más de 9 millones de usuarios, consolidándose como una de las herramientas más utilizadas en la provincia. Su atractivo no solo radica en los reintegros directos, sino en la diversidad de rubros y la inmediatez de la devolución.
Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este miércoles 15 de octubre
Farmacias y perfumerías: 10% de descuento sin tope
Uno de los beneficios más buscados es el de farmacias y perfumerías, que ofrece 10% de descuento todos los miércoles y jueves. El detalle más atractivo: no tiene tope de reintegro, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para compras grandes o reposición de medicamentos de alto costo. El descuento aplica de manera automática en los comercios adheridos, sin necesidad de cupón ni activación previa.
Ferias, mercados y universidades: 40% todos los días
Los mercados y ferias bonaerenses mantienen su 40% de descuento diario, con un tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en compras). Las universidades bonaerenses también se suman al programa con un 40% de descuento en sus comercios adheridos, bajo las mismas condiciones de tope semanal.
Supermercados y comercios: 15% y 20% en cadenas seleccionadas
El beneficio se extiende al interior bonaerense, donde los supermercados locales ofrecen 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana (válido para compras desde $30.000). Entre las cadenas adheridas están Actual, Autoservicio Don Luis, Supermercado San Lorenzo y Red Minicosto, entre otras. A esto se suma el clásico descuento del 20% en Toledo, disponible miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución inmediata. También Carrefour ofrece un 10% los miércoles, válido en todas sus tiendas —Maxi, Market y Express—, también con reintegro en el acto.
Cuotas sin interés
Además de los reintegros, Cuenta DNI permite comprar en tres cuotas sin interés todos los días en comercios de cercanía no alimenticios, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la aplicación. Esta opción es especialmente útil para adquirir productos del hogar, indumentaria o tecnología, en un contexto donde el financiamiento sin recargos se volvió cada vez más escaso.