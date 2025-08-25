Cuenta DNI: qué descuentos hay este lunes 25 de agosto 2025

En un contexto económico donde cada peso cuenta, las billeteras virtuales siguen ganando protagonismo. Cuenta DNI, la aplicación del Banco Provincia, renueva sus beneficios en agosto de 2025 con descuentos que apuntan a aliviar el bolsillo de las y los bonaerenses.
Este lunes 25 de agosto no es la excepción: hay rebajas de hasta el 40% en productos esenciales como alimentos y garrafas, y también en rubros como librerías y ferias. Con promociones segmentadas y fechas específicas, la estrategia oficial busca incentivar el consumo y fortalecer la circulación del dinero en comercios locales.
Descuentos para el lunes 25 de agosto: dónde y cuánto se puede ahorrar
- Supermercados Día: 20% de descuento exclusivo con la aplicación Cuenta DNI. Ideal para compras de inicio de semana en productos de consumo masivo.
- Ferias, mercados y entidades educativas: 40% de descuento con tope semanal de $4.000 por persona. Un beneficio clave para quienes buscan frutas, verduras, lácteos y carnes a precios accesibles.
- Librerías: 10% de descuento en locales adheridos. Aunque el porcentaje es menor, representa un alivio para quienes invierten en útiles escolares o material de estudio.
- Garrafa social: 40% de descuento con tope de $3.600 por mes. Un punto fundamental para hogares que no acceden a gas por red.
Estos descuentos se suman a otros beneficios del mes como 20% en carnicerías, verdulerías y panaderías los fines de semana, 30% para jóvenes entre 13 y 17 años, y promociones exclusivas en eventos culturales.
Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI
Los beneficios se aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.
Las recomendaciones para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI en tus compras diarias
- Usá solo la aplicación oficial de Cuenta DNI con dinero en cuenta para obtener los beneficios.
- Verificá que el comercio esté adherido y que el descuento se aplique en línea de caja.
- No utilices código QR de Mercado Pago, ya que invalida los descuentos.
- Comprobá el reintegro en el momento del pago, salvo promociones que devuelven luego.
- Planificá tus compras grandes para los días de más beneficios.
- Mantené la billetera digital actualizada para evitar errores al pagar.