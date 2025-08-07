Cuenta DNI: qué descuentos hay este jueves 7 de agosto 2025

En la pelea diaria por llegar a fin de mes, las promos de Cuenta DNI son clave.

El bolsillo no da más y cada peso cuenta. En plena recesión y con una inflación que vuelve a acelerarse, los programas de beneficios bancarios son un recurso estratégico para miles de familias. En este panorama, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece este jueves una batería de descuentos en alimentos, garrafas y ferias, que pueden representar un respiro frente a la góndola.

Lejos de ser un simple beneficio promocional, los descuentos bancarios funcionan hoy como una política de contención no oficial, ante la caída del poder adquisitivo y la falta de medidas concretas para recomponer ingresos. Con rebajas de hasta el 40% en productos básicos, la aplicación de Provincia se volvió una aliada para llegar a la segunda semana del mes.

Uno por uno, los descuentos vigentes de Cuenta DNI este jueves 7 de agosto

Este jueves, quienes usen Cuenta DNI podrán acceder a los siguientes beneficios:

En supermercados, ferias barriales, garrafas y universidades

Toledo: 20% de descuento.

20% de descuento. ChangoMás: 20% de descuento (también válido viernes y sábado).

20% de descuento (también válido viernes y sábado). La Amistad: 10% de descuento.

10% de descuento. Ferias y mercados bonaerense s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

s: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Entidades educativas: 40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000).

40% de descuentos todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000). Garrafa social: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (equivale a $30.000).

Cuotas sin interés

Además, todos los días, hay tres cuotas sin interés en comercios adheridos para quienes paguen con tarjetas de crédito asociadas a Cuenta DNI.

Cuenta DNI.

Cuenta DNI: cuáles son los descuentos en carnicería en agosto 2025

Los sábados 9 y 23 de agosto de 2025 habrá un 35% para las compras en carnicerías, granjas y pescaderías con cuenta DNI. El límite de ahorro es de $6.000 por fecha y por persona. Lo que equivale a la posibilidad de ahorrar hasta $17.000 por mes.

El beneficio es válido exclusivamente para compras realizadas a través de la aplicación Cuenta DNI, mediante la funcionalidad de pago con QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se aplica a pagos realizados con tarjetas de crédito o débito, ni a transferencias.

Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI

Los beneficios aplican exclusivamente para pagos realizados con la aplicación de Cuenta DNI y con dinero en cuenta. No se consideran válidas las operaciones con QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Para acceder a los reintegros, el consumo debe realizarse dentro de los días y rubros indicados, y el reintegro se verá reflejado en la cuenta a los pocos días.