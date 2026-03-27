Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 27 de marzo 2026

Cuenta DNI.

En un contexto de fin de mes en el que cada peso cuenta, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como aliadas del consumo cotidiano. Cuenta DNI, una de las herramientas más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, renueva este viernes una batería de descuentos que buscan directamente a aliviar el gasto semanal.

Con promociones que alcanzan hasta el 40% de ahorro, el esquema busca sostener el consumo en comercios de cercanía. Para ello, es necesario tener la aplicación en el celular y revisar cuáles son los locales adheridos.

Descuentos de Cuenta DNI en carnicerías y comercios de barrio

El beneficio principal del viernes 27 está puesto en los comercios de cercanía: carnicerías, granjas, pescaderías y otros negocios barriales ofrecen un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. La elección no es casual. A días del fin de semana, cuando muchas familias realizan compras más grandes, este descuento es una oportunidad concreta para ahorrar en alimentos básicos.

Cuenta DNI.

Descuentos de Cuenta DNI que siguen todos los días: ferias y universidades

Más allá del beneficio puntual del viernes, Cuenta DNI mantiene promociones activas durante toda la semana en espacios estratégicos:

Ferias y Mercados Bonaerenses: ofrecen un 40% de ahorro en puestos adheridos, con un tope semanal de $6.000. Esta iniciativa impulsa el consumo local y el acceso a productos frescos a menor precio.

ofrecen un 40% de ahorro en puestos adheridos, con un tope semanal de $6.000. Esta iniciativa impulsa el consumo local y el acceso a productos frescos a menor precio. Universidades: también cuentan con 40% de descuento en comercios dentro de facultades, como buffets y fotocopiadoras, con el mismo tope de $6.000 semanal. Un alivio directo para estudiantes en medio del ciclo lectivo.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI