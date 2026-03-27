Cuenta DNI: los descuentos que hay para el viernes 27 de marzo 2026

En un contexto de fin de mes en el que cada peso cuenta, las billeteras virtuales vuelven a posicionarse como aliadas del consumo cotidiano. Cuenta DNI, una de las herramientas más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, renueva este viernes una batería de descuentos que buscan directamente a aliviar el gasto semanal.
Con promociones que alcanzan hasta el 40% de ahorro, el esquema busca sostener el consumo en comercios de cercanía. Para ello, es necesario tener la aplicación en el celular y revisar cuáles son los locales adheridos.
Descuentos de Cuenta DNI en carnicerías y comercios de barrio
El beneficio principal del viernes 27 está puesto en los comercios de cercanía: carnicerías, granjas, pescaderías y otros negocios barriales ofrecen un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $5.000 por semana. La elección no es casual. A días del fin de semana, cuando muchas familias realizan compras más grandes, este descuento es una oportunidad concreta para ahorrar en alimentos básicos.
Descuentos de Cuenta DNI que siguen todos los días: ferias y universidades
Más allá del beneficio puntual del viernes, Cuenta DNI mantiene promociones activas durante toda la semana en espacios estratégicos:
- Ferias y Mercados Bonaerenses: ofrecen un 40% de ahorro en puestos adheridos, con un tope semanal de $6.000. Esta iniciativa impulsa el consumo local y el acceso a productos frescos a menor precio.
- Universidades: también cuentan con 40% de descuento en comercios dentro de facultades, como buffets y fotocopiadoras, con el mismo tope de $6.000 semanal. Un alivio directo para estudiantes en medio del ciclo lectivo.
Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI
- Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
- Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope ($6.000) y no “desperdiciar” porcentaje.
- Dividí compras en distintos rubros: combiná supermercado + carnicería + farmacia para acumular varios descuentos en un mismo día.
- Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
- No dejes afuera farmacias: el 10% sin tope en este rubro es ideal para stockear productos de uso frecuente.
- Planificá la semana: recordá que hay descuentos todos los días (como el 40% en ferias), así que no gastes todo en un solo día.
- Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
- Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.