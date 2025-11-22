Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 22 y domingo 23 de noviembre 2025

Los beneficios con Cuenta DNI.

Cuenta DNI se ofrece como una buena opción de consumo para los bonaerenses. La billetera virtual del Banco Provincia brinda grandes posibilidades para poder aliviar los gastos diarios que se enfrentan, en una misión por sobrevivir en el día a día. Y, en ese sentido, se brindan grandes descuentos y beneficios que pueden ayudar cada semana a aliviar el bolsillo de los usuarios, darles un respiro.

En un contexto de precios altos y salarios ajustados, noviembre llega con una batería de descuentos que apuntan a potenciar el poder de compra de las familias. La estrategia del Gobierno bonaerense busca sostener el consumo local y aliviar el gasto de los hogares, especialmente en rubros sensibles como salud, gastronomía y mercados populares. En esta ocasión, el sábado 22 y domingo 23 trae grandes posibilidades en mercados bonaerenses, universidades y comercios de cercanía. Por otro lado, el sábado 8 de noviembre fue el único día de este mes en el calendario de los usuarios de Cuenta DNI para aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas, con un tope de reintegro de $6.000 por persona.

Qué descuentos hay para el sábado 22 y domingo 23 de noviembre con Cuenta DNI

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

¿Qué más se puede hacer con Cuenta DNI?

Cuenta DNI es una billetera digital gratuita desarrollada por el Banco Provincia de Buenos Aires que permite realizar pagos, transferencias, recargas y cobros directamente desde el celular, sin necesidad de tener una tarjeta física o ir al banco.

Pagar servicios e impuestos.

Enviar dinero usando DNI, CBU o número de teléfono.

Sacar efectivo sin tarjeta desde cajeros.

Acceder a espectáculos y eventos exclusivos.

Solicitar préstamos personales, con tasas hasta 50% menores que otras plataformas.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.