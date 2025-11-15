Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 15 y domingo 16 de noviembre 2025

Atención al descuento especial de este fin de semana con Cuenta DNI.

Cuenta DNI brinda los mejores descuentos y beneficios para los bonaerenses, con el fin de permitir un alivio en el bolsillo en una época en el que es necesario cuidar la economía. En ese marco, la billetera del Banco Provincia combina tecnología y beneficios concretos que permiten a los usuarios poder ahorrar en consumos esenciales, desde alimentos hasta productos de farmacia, claves para el día a día. Pero, ¿qué beneficios hay para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre?

En un contexto de precios altos y salarios ajustados, noviembre llega con una batería de descuentos que apuntan a potenciar el poder de compra de las familias. Para este sábado 15 de noviembre y domingo 16 de noviembre el beneficio especial pasa por un descuento en gastronomía exclusivo para jóvenes de 13 a 17 años, que puede ser aprovechado solo durante este fin de semana y tiene un tope de $8.000 por persona. Por otra parte, el descuento especial en carnicerías, granjas y pescaderías fue el sábado 8 y hasta el momento no hubo nuevo anuncio de cuándo será de nuevo.

Cómo es el descuento en gastronomía para este fin de semana

Se trata de un especial en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Cuenta DNI es la billetera virtual del Banco Provincia.

Qué otros beneficios hay disponibles el sábado 15 y domingo 16 de noviembre con Cuenta DNI

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Cuándo son los descuentos de Cuenta DNI en supermercados

