Cuenta DNI en supermercados: los descuentos día por día en agosto 2026

La billetera Cuenta DNI mantiene su batería de ahorros orientada a aliviar la canasta familiar mediante reintegros y devoluciones directas en sucursales de supermercados distribuidas a lo largo del territorio bonaerense

La plataforma digital del Banco Provincia (BAPRO) confirmó el esquema de promociones vigente a partir del 1° de agosto. La billetera Cuenta DNI mantiene su batería de ahorros orientada a aliviar la canasta familiar mediante reintegros y devoluciones directas en sucursales de supermercados distribuidas a lo largo del territorio bonaerense.

Desde la banca pública ratificaron que esta nómina para las grandes superficies se complementará de manera coordinada con las rebajas habituales en negocios de barrio, ferias populares, farmacias y librerías.

Asimismo, se oficializó que los titulares de pensiones y jubilaciones que perciben sus haberes a través del BAPRO dispondrán de una bonificación adicional del 5%, acumulable con los beneficios que otorgue cada establecimiento.

El abanico de rebajas aplica en días específicos de la semana y varía según la empresa adherida:

Lunes: En tiendas Día , aplica una rebaja del 10% sin límite de devolución.

En tiendas , aplica una rebaja del sin límite de devolución. Martes: Nini Mayorista otorga un 15% de descuento con un techo de refundición de $20.000 por jornada y por usuario. En Toledo , el ahorro alcanza el 15% sin techo de reintegro (acreditación dentro de los 10 días hábiles).

otorga un de descuento con un techo de refundición de por jornada y por usuario. En , el ahorro alcanza el sin techo de reintegro (acreditación dentro de los 10 días hábiles). Martes y miércoles: En comercios del interior bonaerense ( 5mentarios , Autoservicio Don Luis , La Amistad , Sabor Criollo y Supermercados Chacabuco en Casa Central y Juan XXIII), rige un 15% de beneficio para consumos a partir de $30.000, con un tope semanal de $6.000 por cuenta.

En comercios del ( , , , y en Casa Central y Juan XXIII), rige un de beneficio para consumos a partir de $30.000, con un tope semanal de por cuenta. Miércoles: La red Carrefour ( Maxi, Market, Express y formato tradicional ) ofrece un 10% de descuento inmediato en línea de caja sin límite. Por su parte, Josimar brinda un 10% con tope de $6.000 por semana, mientras que La Anónima otorga un 10% para tickets superiores a $25.000, fijando un tope semanal de $5.000 .

La red ( ) ofrece un de descuento inmediato en línea de caja sin límite. Por su parte, brinda un con tope de por semana, mientras que otorga un para tickets superiores a $25.000, fijando un tope semanal de . Jueves: Las sucursales de Chango Más disponen de un 20% de descuento instantáneo en el acto de pago, sin tope de reintegro.

Todas las promos de Cuenta DNI en agosto

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.