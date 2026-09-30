¿Cuenta DNI en Nueva York? El motivo por el cual los técnicos del alcalde Zohran Mamdani buscan aplicar el modelo bonaerense

La reciente gira internacional del gobernador Axel Kicillof por la ciudad de Nueva York arrojó un balance con avances en la agenda corporativa y un particular interés institucional por parte de la administración local. El equipo de trabajo del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, solicitó precisiones técnicas sobre la implementación de la billetera virtual Cuenta DNI y la red de Mercados Bonaerenses.

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El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al intercambio al señalar que la comitiva aportó "soluciones bonaerenses para problemas neoyorquinos", destacando que las conversaciones derivaron en encuentros de trabajo posteriores entre equipos técnicos de ambas jurisdicciones.

La aproximación entre los equipos de gestión se produjo en el marco de un desayuno de trabajo compartido por Kicillof y Mamdani junto a mandatarios internacionales como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Durante la jornada, la delegación provincial expuso las herramientas implementadas en el territorio bonaerense para atenuar el costo de los productos de la canasta básica:

Mercados Bonaerenses: Canales directos de comercialización entre productores y consumidores para abaratar costos operativos.

Cuenta DNI: Espectro de bonificaciones y reintegros orientados a sostener la capacidad de compra de las familias.

A partir del interés mostrado en el esquema de descuentos, representantes técnicos del Municipio de Nueva York se trasladaron hasta el lugar de residencia de la comitiva argentina para recopilar información operativa. Bianco confirmó que el seguimiento técnico de la iniciativa continuará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Agrario.

El equipo del alcalde de Nueva York Zohran Mamdani pidió conocer en detalle la experiencia bonaerense de Cuenta DNI.

Cabe señalar que Nueva York anunció hace unas semanas la puesta en marcha de una red de supermercados municipales con el objetivo de reducir el costo de los alimentos. Mamdani anunció descuentos del 30% sobre una selección de productos básicos, entre ellos carnes, pescados, frutas, verduras, lácteos, huevos, arroz y pasta. Según el gobierno local, la medida permitiría ahorrar unos US$90 mensuales, más de US$1.000 al año, equivalentes al 15% del gasto familiar en alimentos. Los precios se fijarán mensualmente durante 30 días.

Red de inversiones privadas para el territorio bonaerense

Volviendo a la gira del mandatario bonaerense por la ciudad estadounidense, en el plano económico sumó una ronda de negocios con referentes de aproximadamente 20 compañías pertenecientes a los rubros de energía, minería, logística, industria farmacéutica, servicios financieros y tecnología.

Las gestiones derivaron en tres proyectos de inversión privada para la provincia de Buenos Aires:

Energía solar: Avance en la estructuración financiera para la edificación de un parque solar equipado con baterías de almacenamiento.

Avance en la estructuración financiera para la edificación de un parque solar equipado con baterías de almacenamiento. Energía eólica: Una firma con presencia en el distrito ratificó el plan de multiplicar sus desembolsos para expandir los parques ya existentes.

Una firma con presencia en el distrito ratificó el plan de multiplicar sus desembolsos para expandir los parques ya existentes. Sector farmacéutico: Una compañía del rubro manifestó la decisión de continuar ampliando sus capacidades operativas en la región.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que se mantendrá el acompañamiento a las firmas para facilitar las gestiones administrativas necesarias en el desarrollo de cada emprendimiento.