"Subordinarse a intereses extranjeros no es soberanía": Kicillof apuntó contra Milei tras su discurso en la ONU

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó desde Nueva York el discurso que Javier Milei pronunció ante la Asamblea General de Naciones Unidas y lo definió como "un discurso muy deslucido". "La línea de subordinarse a Trump y Netanyahu no es una novedad", señaló en comunicación con C5N y agregó que las definiciones sobre inteligencia artificial mostraron "una continuidad" con los planteos del presidente estadounidense. El resto, dijo, fueron "sus ideas sobre la desregulación, sus ideas sobre que los recursos naturales de Argentina están a disposición de quien quiera llevárselos".

{{{htmlAmp}}}

"Habla de soberanía y después dice que hemos decidido como país subordinarse a intereses extranjeros, que mucho que ver con la soberanía no tiene", señaló Kicillof tras un desayuno con figuras progresistas de todo el mundo. Del mismo evidenció su ataque a la ONU: "Dice que no hizo nada Naciones Unidas, y después recurre a lo que tenemos, que son resoluciones que él estaba ignorando. Esa contradicción no se puede zanjar de ninguna manera".

Sobre Malvinas, recordó que Milei no se refirió al tema durante tres años y que su propio gobierno había sostenido que correspondía escuchar a los habitantes de las islas. "Veo a la Argentina marginada de esas discusiones", resumió.

Noticia en desarrollo