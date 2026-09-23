Kicillof con empresarios: críticas a Milei y señales de confiabilidad a inversores

Axel Kicillof cerró su primera jornada en Nueva York con una doble señal para el mundo de los negocios: criticó el modelo de Javier Milei y buscó mostrar que una eventual llegada suya a la Casa Rosada no pondría en riesgo las inversiones. Primero se reunió con representantes de diez fondos de inversión, en su mayoría tenedores de bonos de la deuda bonaerense reestructurada durante su gestión. Después mantuvo un encuentro con más de 20 representantes de grandes empresas de los sectores energético, minero, agropecuario y tecnológico, interesadas en invertir en la Argentina. En ambas reuniones cuestionó el superávit del que se jacta Milei, al que calificó de "trucho" porque, según sostuvo, se apoya en buena medida en los recursos que la Nación dejó de transferir a las provincias. A la vez,buscó ahuyentar fantasmas de lo que podría hacer en caso de llegar a la Casa Rosada y pidió que se fijen en lo que viene haciendo en la provincia de Buenos Aires, que -aun en la escasez- cumple puntualmente con sus compromisos. "Me conocen de cuando era ministro de Economía; ahí tuvimos menos inflación de la que tiene ahora Toto Caputo", les recordó a los empresarios.

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"Fue una reunión muy amena y cordial", contó uno de los representantes de los fondos que operan en Wall Street. "Dio su punto de vista sobre la marcha de la economía que ya es conocido, pero dijo que no es ningún loco, que entiende las restricciones, que la inflación no es buena y que quería seguir dialogando", agregó. El sábado, en el plenario nacional del Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof dio señales firmes de una candidatura presidencial. Dos días después viajó a Nueva York con sus funcionarios más cercanos para aprovechar el escenario internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas y hablar con representantes del poder económico, un ámbito donde sabe que su figura genera prevenciones. El gobernador habló durante alrededor de una hora y luego respondió preguntas. Les pidió que, en lugar de guiarse por lo que se dice de él, observaran su gestión: reestructuró la deuda que heredó de María Eugenia Vidal poco después de asumir y ahora cumple con los vencimientos. El último pago, de 420 millones de dólares, se realizó el primero de este mes.

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"Obviamente que había interés por escucharlo, pero eso no quiere decir que haya apoyo", advertía uno de los hombres de negocios, que mencionaba las buenas posibilidades que le dan las encuestas a Kicillof para convertirse en presidente el año que viene. Con años de experiencia en la materia, opinaba que el gobernador debía hacer muchos de estos encuentros para ir ganandose la confianza del poder económico. La honestidad con la que les habló, comentó, fue valorada, pero quizás les hubiera gustado que dispusiera de más tiempo para sus preguntas. En la lista de participantes estuvieron los fondos Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesaerte. Trascendió que también fueron a escucharlo ejecutivos de Blackrock, pese a que no posee bonos de la Provincia.