Frente a la inflación de Trump, Mamdani abrirá un supermercado municipal en Nueva York

FOTO DE ARCHIVO. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pronuncia un discurso durante su ceremonia de investidura en Nueva York, Estados Unidos

El alcalde demócrata de Nueva York Zohran Mamdani anunció que este año abrirá el primero de cinco supermercados municipales para evitar sobreprecios en los insumos de la canasta básica. En el acto de campaña que celebró este domingo con motivo de sus primeros 100 días de gestión, Mamdani aseguró que proyecta abrir el supermercado estatal el año que viene en el mercado de East Harlem, que tendrá un costo de 30 millones de dólares de inversión.

"Vamos a hacer que sea más fácil para los neoyorkinos llevar comida a la mesa. Desde la pandemia, los precios de los alimentos subieron y nunca bajaron. Lo sentimos cada vez que vamos al supermercado", prometió Mamdani al tiempo que denunció que los precios de los alimentos un 66% entre 2013 y 2023 en Nueva York, mucho más que el promedio nacional. El flamante alcalde de Nuva York también se comprometió a abrir los cinco supermercados estatales antes de que termine su mandato.

El primer super se construirá en un terreno municipal junto a un mercado gastronómico en East Harlem, al norte de Manhattan, una zona donde casi el 40% de los residentes reciben ayudas sociales. “En nuestras tiendas, los huevos serán más baratos. El pan será más barato. Hacer la compra ya no será una tarea imposible”, dijo Mamdani. “Ahora bien, algunos insistirán en que los negocios municipales no funcionan. Que el gobierno no puede competir con las grandes corporaciones. Mi respuesta es sencilla: espero con interés la competencia”, dijo ante un público eufórico.

El anuncio de Mamdani se da en medio de un fuerte cuestionamiento a la figura del presidente Donald Trump, que producto de su involucramiento en la guerra contra Irán provocó un descalabro en la economía mundial y local. Ante los sostenidos aumentos del precio del petróleo y de productos para consumo interno, la desaprobación de Trump llega hasta casi el 60% según publicó a fines de marzo la encuestadora Quantus Insight.

Para responder a las críticas que Mamdani también recibe pero por derecha apareció el ex candidato presidencial Bernie Sanders quien afirmó: "Sé que el alcalde ha sido criticado y algunos dicen que esta es una idea radical. Les diré qué es una idea radical: dar exenciones fiscales a los multimillonarios. Dejar a la gente sin seguro médico. Eso es radical. Lo radical es empezar una guerra terrible. Eso es radical. ¿Pero proporcionar alimentos asequibles a las familias trabajadoras? Eso no es radical, es exactamente lo correcto".