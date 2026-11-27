Con diciembre cada vez más cerca, crece la expectativa por el comienzo de las vacaciones de verano. En Entre Ríos, el calendario escolar 2026 ya tiene definida la fecha de finalización del ciclo lectivo, un dato clave para que estudiantes, docentes y familias puedan organizar el cierre del año y el próximo período de descanso.

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De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de Capital Humano en el calendario escolar nacional, las clases en Entre Ríos terminan el viernes 18 de diciembre de 2026. La fecha coincide con la de la mayoría de las jurisdicciones del país, aunque otras provincias finalizarán el ciclo unos días antes o después.

Cuándo terminan las clases en Entre Ríos en 2026

De acuerdo con el calendario escolar oficial, el último día del ciclo lectivo 2026 en Entre Ríos será el viernes 18 de diciembre. La provincia comenzó las clases el 2 de marzo y tuvo su receso invernal entre el 6 y el 17 de julio.

La fecha de finalización forma parte del cronograma informado por las jurisdicciones educativas y publicado por el Gobierno nacional. De esta manera, los estudiantes entrerrianos podrán iniciar el receso de verano una vez concluido el calendario escolar.

Qué provincias terminan las clases antes y después de Entre Ríos

El cierre del ciclo lectivo no será simultáneo en todo el país. La mayoría de las provincias finalizará las clases el viernes 18 de diciembre, la misma fecha prevista para Entre Ríos.

Sin embargo, hay distritos que se apartan de ese cronograma: Formosa finalizará el jueves 17; Buenos Aires y Mendoza lo harán el martes 22, mientras que La Pampa será la última en cerrar el ciclo, el miércoles 23 de diciembre.

Estas diferencias responden a la organización de los calendarios de cada jurisdicción. Si bien el Consejo Federal de Educación establece un piso de 190 días de clase efectivos, cada provincia administra las fechas de inicio, receso invernal y finalización del ciclo lectivo.

Así, para las familias de Entre Ríos, la cuenta regresiva hacia las vacaciones ya tiene una fecha concreta: el viernes 18 de diciembre.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

Viernes 18 de diciembre 2026

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026