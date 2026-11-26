Con la llegada de la temporada de verano 2027, muchos trabajadores comienzan a organizar sus vacaciones y a consultar cuántos días de descanso les corresponden de acuerdo con su antigüedad laboral. La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 establece las condiciones generales para acceder a la licencia anual remunerada, cuya extensión aumenta en función de los años de servicio.

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La normativa contempla períodos de descanso de entre 14 y 35 días corridos, además de un régimen proporcional para quienes no hayan cumplido con el tiempo mínimo de trabajo requerido durante el año.

Vacaciones de verano cómo pedir días

Vacaciones de verano 2027: cuántos días me corresponden según mi antigüedad

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cantidad de días de vacaciones se determina según la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponda la licencia. Los períodos mínimos establecidos son los siguientes:

Hasta cinco años de antigüedad: 14 días corridos.

Más de cinco años y hasta diez años: 21 días corridos.

Más de diez años y hasta 20 años: 28 días corridos.

Más de 20 años: 35 días corridos.

Por ejemplo, un empleado con cuatro años de antigüedad tendrá derecho a dos semanas de descanso, mientras que otro con ocho años podrá disponer de tres semanas. En tanto, quienes acumulen 15 años de servicio podrán tomarse cuatro semanas de vacaciones remuneradas.

Estos períodos constituyen los mínimos legales, por lo que determinados convenios colectivos de trabajo pueden establecer condiciones más favorables.

Cómo pedir las vacaciones por días trabajados

Cuántos días de vacaciones me corresponden si trabajé menos de seis meses

Para acceder al período completo de vacaciones, el empleado debe haber prestado servicios durante, al menos, la mitad de los días hábiles del año calendario correspondiente. Cuando no se cumple con este requisito, la legislación establece un descanso proporcional equivalente a un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo.

Días de trabajo efectivo Días de vacaciones 20 días 1 día 40 días 2 días 60 días 3 días 80 días 4 días 100 días 5 días

Este mecanismo permite que quienes comenzaron recientemente una relación laboral también puedan acceder a un período de descanso remunerado.

Cuándo se pueden tomar las vacaciones de verano 2027

El período general establecido por la legislación laboral para otorgar las vacaciones correspondientes a 2026 se extiende desde el 1 de octubre de ese año hasta el 30 de abril de 2027. De esta manera, los trabajadores pueden disfrutar de su licencia durante los meses de verano, aunque también existe la posibilidad de hacerlo en otros momentos comprendidos dentro del período legal.

Según el régimen general citado, el empleador debe comunicar por escrito la fecha de inicio de las vacaciones con una anticipación mínima de 45 días, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca otro procedimiento.

Qué pasa si hay un feriado durante las vacaciones

Las vacaciones se contabilizan en días corridos, por lo que incluyen los sábados, domingos y feriados comprendidos dentro del período de descanso. Sin embargo, la normativa establece que la licencia debe comenzar un lunes o el siguiente día hábil cuando aquel coincida con un feriado.

En el caso de los empleados que habitualmente trabajan durante días inhábiles, el descanso debe comenzar después de su franco semanal, según las condiciones previstas por la legislación.

Cómo se pagan las vacaciones de verano 2027

Las vacaciones constituyen una licencia remunerada, por lo que el trabajador tiene derecho a percibir sus ingresos durante el período de descanso. En el caso de los empleados mensualizados, el cálculo general se realiza dividiendo el sueldo mensual por 25 y multiplicando el resultado por la cantidad de días de vacaciones correspondientes.

Por ejemplo, un trabajador con un salario mensual de $1.000.000 y una licencia de 14 días recibirá $560.000 brutos en concepto de remuneración vacacional por ese período.

La diferencia entre el divisor utilizado para calcular las vacaciones y el correspondiente al salario habitual genera lo que se conoce como plus vacacional. El empleador debe abonar la remuneración correspondiente antes del comienzo de la licencia.