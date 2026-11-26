La ventana de compra anticipada se achicó. Las reservas con meses de antelación, práctica que para disfrutar de enero en algún punto turístico de alta demanda, se cerraba en agosto, empiezan a parecer vintage. Hoy el viajero espera, mira el pronóstico, consulta, duda. Y recién ahí decide. El clima dejó de ser un detalle de último momento para convertirse en el factor que define el destino. En gran parte, a causa del ya renombrado y famoso Súper Niño.

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El mapa se mueve. La Costa Atlántica y el Litoral aparecen en el centro de las alertas por lluvias y crecidas. La Patagonia, Cuyo y el Norte, en cambio, se perfilan como los grandes ganadores de la temporada. No porque estén blindados, sino porque ofrecen algo cada vez más valioso: previsibilidad. Será un verano de pronósticos esquivos, la previsibilidad es un bien escaso.

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El negocio turístico se reacomoda. Las agencias promueven cancelaciones flexibles, las decisiones se toman sobre la fecha y la infraestructura de los destinos empieza a mostrar sus costuras. La pregunta ya no es solo adónde ir, sino cómo reservar sin quedar atrapado en un clima que cambia de un día para el otro.

En silencio está presente la vieja pulseada con Brasil: el real devaluado, la carga impositiva argentina y la competencia por el mismo turista que busca sol y playa, pero que ahora también mira el cielo antes de sacar el pasaje. El Súper Niño puso sobre la mesa algo que ya estaba ahí: que el clima también es un actor económico.

Lo que dicen los meteorólogos: el pico no es el final

Para el meteorólogo y jefe de redacción en Meteored Argentina, Christian Garavaglia, hay una confusión que conviene despejar desde el principio: el momento de máxima intensidad del fenómeno no coincide necesariamente con el período de mayor impacto en cada región. "Los indicadores oceánicos muestran que el fenómeno todavía se está fortaleciendo y podría alcanzar su máxima intensidad entre diciembre y enero", explica. Y agrega: "La NOAA estima que continuará con características fuertes o muy fuertes, al menos, durante el trimestre enero-marzo de 2027".

Traducido a la práctica: el verano completo estará bajo la influencia del Súper Niño, y los efectos podrían estirarse hasta el otoño próximo. "Para un turista, esto no significa que vaya a llover durante todas las vacaciones ni que necesariamente tenga que cancelar una reserva", aclara Garavaglia. Y explica: "Significa que existe una mayor posibilidad de encontrar episodios de lluvias intensas, tormentas o períodos de inestabilidad que pueden alterar las actividades previstas".

El experto también advierte sobre un factor que suele pasarse por alto: los impactos hidrológicos (NdR: cambios en la cantidad, calidad, distribución y flujo del agua superficial y subterránea provocados por factores climáticos o actividades humanas que afectan el ciclo del agua, los ecosistemas y el acceso humano al recurso) pueden durar más que el propio fenómeno meteorológico. "Si tenemos lluvias abundantes y persistentes sobre las cuencas del Paraná y del Uruguay, los niveles de los ríos pueden continuar elevados incluso cuando las condiciones atmosféricas comiencen a mejorar", indica.

Por eso, la recomendación es planificar con flexibilidad, especialmente en destinos vinculados a ríos, arroyos y actividades al aire libre.

La Costa Atlántica: ni para descartar ni para ignorar

Uno de los temores más extendidos es que el Súper Niño convierta a la Costa Atlántica en un destino inviable. Garavaglia es claro: "No es un verano para descartar completamente la Costa Atlántica. Sería un error interpretar que la presencia de un Súper Niño significa automáticamente un verano perdido para los destinos de playa".

La señal climática para la provincia de Buenos Aires muestra precipitaciones algo superiores a lo normal, pero con diferencias importantes respecto del Litoral. "La señal de exceso de lluvias es menos marcada hacia el este bonaerense y la costa marítima", detalla. Eso puede traducirse en más jornadas inestables, pero no en lluvias continuas. "Los acumulados mensuales pueden concentrarse en dos o tres episodios importantes y dejar, entre ellos, varios días de buen tiempo", sostiene.

Para quienes eligen Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Necochea o el Partido de La Costa, el consejo es mantener la planificación, pero prestar especial atención a los pronósticos de corto plazo antes de viajar. "No reservaría o descartaría un destino únicamente por la perspectiva estacional de El Niño", insiste.

Los destinos que respiran: Patagonia, Cuyo y el oeste del NOA

Si la Costa y el Litoral aparecen en el centro de las alertas, ¿dónde se puede buscar refugio? Garavaglia identifica regiones donde las perspectivas climáticas actuales muestran una señal menos desfavorable. "De acuerdo con el último pronóstico trimestral del SMN para noviembre, diciembre y enero, las mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las normales se concentran en el Litoral, Córdoba, Santa Fe, el este de San Luis, La Pampa y Buenos Aires".

En cambio, hay señales de precipitaciones normales o inferiores a lo normal en sectores del oeste del NOA y el sur de la Patagonia. "Esto permite considerar algunos destinos cordilleranos de San Juan y sectores de la Patagonia austral como alternativas con una menor señal de exceso de precipitaciones". Pero el experto pide cautela: "Menos lluvias de lo normal no significa necesariamente menor riesgo meteorológico".

Su recomendación para el viajero es no buscar un destino supuestamente libre de problemas, sino uno cuyo escenario climático sea compatible con las actividades que desea realizar. Y recuerda que el Súper Niño no solo se traduce en lluvias: en Cuyo hay que prestar atención al viento Zonda y en la Patagonia, a los cambios rápidos de tiempo y al viento que puede complicar excursiones y navegación. Además, el SMN anticipa temperaturas superiores a las normales en sectores del NOA, el oeste de la Patagonia y el sur patagónico.

Córdoba y las crecidas que no se ven venir

Para quienes planean vacacionar en las sierras cordobesas, Garavaglia tiene una advertencia específica. La relación entre El Niño y las precipitaciones en Córdoba no es tan directa como en el Litoral, pero eso no significa que no puedan registrarse tormentas intensas. "La particularidad de las sierras es que tenemos cuencas relativamente pequeñas, pendientes pronunciadas y cursos de agua que pueden responder muy rápidamente a las precipitaciones", explica.

El riesgo es el de las crecidas repentinas. "Puede estar despejado en el lugar donde estamos vacacionando y sin embargo, producirse una tormenta intensa en las zonas más altas de la cuenca. Esa precipitación puede generar una crecida que llegue aguas abajo en poco tiempo". Por eso, quienes visiten balnearios, acampen junto a ríos o hagan excursiones por senderos serranos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades locales.

Lo que dice el sector turístico: la ventana se achica y las decisiones se postergan

Del otro lado del mostrador, la percepción coincide. Carlos Núñez, director ejecutivo de FACVE (Foro Argentino de Empresas y Consultores de Viajes), confirma que la ventana de compra anticipada se viene acortando "de manera progresiva". "En temporadas anteriores los viajeros solían consolidar sus reservas con meses de anticipación; sin embargo, para este verano 2027, con un fenómeno de magnitud como lo es el Súper Niño, vemos una marcada tendencia hacia la decisión y reserva de último momento en función de los pronósticos meteorológicos", explica.

El pronóstico dejó de ser un dato de color para convertirse en el disparador de la compra. El turista ya no reserva a ciegas. Espera, observa el radar, consulta con la agencia y recién ahí se decide.

Pero el clima no es el único factor que pesa en la balanza. Núñez lo cruza con otra variable igual de determinante: la competencia de Brasil y la depreciación del real. "La elección final responde a un balance entre previsibilidad del tiempo y conveniencia económica", sintetiza.

Ahí es donde el sector turístico argentino siente el cimbronazo. Núñez dice algo que el sector viene pidiendo hace rato: "Prevalece la necesidad de reducir la carga impositiva para lograr mejores condiciones y competitividad para el sector". La frase aparece en medio de una respuesta sobre el clima, y eso dice mucho. Cuando se le pregunta por las lluvias, el empresario responde con impuestos. El Súper Niño es el detonante, pero el malestar de fondo es otro.

La migración hacia el sur y el oeste

Si el verano confirma las lluvias en la costa y el Litoral, ¿a dónde irá esa demanda? Núñez tiene la lista a mano: "Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Salta y Jujuy suelen encabezar la intención de viaje a nivel nacional cuando se buscan alternativas de mayor previsibilidad o turismo de naturaleza y montaña".

El dato coincide con el mapa que trazó Garavaglia desde la meteorología: la Patagonia, Cuyo y el Norte aparecen como los refugios de un verano que, en otras regiones, podría estar marcado por la inestabilidad. "Los destinos consolidados del sur y el oeste del país, junto con los atractivos del Norte y Córdoba, se posicionan fuertemente como las principales alternativas de demanda interna", agrega Núñez.

Lo que queda en el camino es la Costa Atlántica y el Litoral, las regiones que el propio Núñez identifica como las más expuestas. No significa que vayan a quedar vacías, pero sí que el turista ya está reaccionando antes de que el pronóstico se confirme. La incertidumbre climática, en lugar de paralizar, redirige.

Agencias, cancelaciones y la lógica del asesoramiento

Ante este escenario, ¿qué hacen las agencias? Desde FACVE promueven el asesoramiento profesional como diferencial. "Contar con una agencia formalmente constituida aporta un gran diferencial al brindar información clara y actualizada, priorizando opciones con políticas de cancelación flexible y garantizando la mayor previsibilidad posible", sostiene Núñez.

La cancelación flexible dejó de ser un beneficio extra para convertirse en una condición casi obligatoria. En un verano donde el clima puede cambiar en 48 horas, el viajero quiere saber que puede moverse sin perder todo. Las agencias lo entendieron y ajustan sus recomendaciones.

Sobre si el sector está preparado para gestionar un verano de decisiones de último momento, Núñez responde con optimismo: "El sector cuenta con un alto nivel de profesionalismo y flexibilidad operacional para adaptarse a estas dinámicas de demanda inmediata". Pero también deja una advertencia: "La previsibilidad y la planificación continua entre el sector público y privado son indispensables para el desarrollo y la profundización de la infraestructura turística".

Garavaglia dice que la Costa Atlántica no es un destino para descartar, pero que hay que estar atento a los pronósticos de corto plazo. Núñez dice que las decisiones se toman sobre la fecha, en función de esos pronósticos. El clima marca la tendencia, el mercado la traduce en reservas de último momento.

Garavaglia identifica a la Patagonia y Cuyo como las regiones con menor señal de lluvias. Núñez las señala como los destinos que encabezan la intención de viaje. No es casualidad: el turista está leyendo el mapa climático, incluso si no lo hace con la precisión de un meteorólogo.

Un verano sin certezas, pero con información

Lo que viene no es un verano cancelado ni una temporada perdida. Es un verano distinto, donde el clima dejó de ser un invitado silencioso para convertirse en el organizador de la fiesta. El turista lo sabe, las agencias lo saben y los destinos también.

La pregunta que queda flotando no es si va a llover, sino cuánto está dispuesto el sector a adaptarse a un nuevo ritmo, donde la reserva anticipada perdió su trono y la flexibilidad se volvió la única moneda que todos quieren tener en el bolsillo. La información está ahí, requiere de que quienes viajen se informen más que nunca ante este nuevo escenario.. La decisión, como siempre, quedará en cada viajero.