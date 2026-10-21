La ONU alertó por las consecuencias de El Niño: "Sin precedentes"

La ONU alertó este miércoles que el fenómeno meteorológico El Niño podría ser de "una intensidad sin precedentes" y pidió una acción "anticipada" para proteger a las personas más expuestas a sus consecuencias, pues catalogaron al fenómeno como "una bola de demolición". Se prevé que podría provocar un aumento récord de las temperaturas oceánicas en el Pacífico, que causará calor extremo, inundaciones y sequías.

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"En el día de hoy lanzamos un llamamiento conjunto a favor de una acción anticipada urgente y coordinada. No podemos impedir El Niño, pero sí podemos prevenir muchas de sus consecuencias humanas más graves", declaró a la prensa en Ginebra, Suiza, la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo.

El organismo pronostica que este fenómeno meteorológico alcance una intensidad excepcional, con temperaturas en el Pacífico central que superarían en unos 3,8 grados centígrados los valores normales entre noviembre y enero.

"Nunca habíamos registrado un valor de 3,8 en nuestros registros. En algunos fenómenos de El Niño históricos hemos observado valores en torno a los 3, con repercusiones muy importantes en todo el mundo. Así que hemos superado ese límite", agregó Saulo.

¿Qué es El Niño?

Se trata de un patrón climático que repercute en distintas regiones del planeta, con efectos como el aumento de las temperaturas globales y las alteraciones en los regímenes de precipitaciones, que pueden provocar sequías en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras.

"Este fenómeno de El Niño es un gigante, una bola de demolición. Arrasará América Latina, África Oriental y Meridional, Asia y el Pacífico con calor extremo, sequías e inundaciones", afirmó Fletcher, advirtiendo de las graves consecuencias humanitarias. Alertó por su parte el subsecretario general de Asuntos Humanitarios y coordinador de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, Tom Fletcher.

Sus posibles consecuencias

Según advirtieron desde la ONU, los fenómenos meteorológicos extremos derivados de El Niño podrían afectar gravemente a distintos continentes.

En el sur de África, a partir de noviembre, podrían haber consecuencias sobre la vivienda, el agua, el saneamiento y los servicios sanitarios, con un aumento del riesgo de inundaciones.

Además, se advirtió que el aumento de las temperaturas y la escasez de lluvias en el sudeste asiático podrían perjudicar la actividad agrícola y el suministro de agua. En contraste, América Latina podría experimentar un incremento de las precipitaciones.

Si bien se trata de un patrón climático natural y no está provocado por el cambio climático, el calentamiento global puede hacer que estos fenómenos sean más intensos..