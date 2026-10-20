La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos trabajadores rurales que habían desaparecido mientras realizaban tareas de rescate en una isla cercana a Bella Vista, en una zona afectada por la crecida de los ríos Paraná y Uruguay en medio de la presencia de El Niño en la región.

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Las víctimas, identificadas como Ledesma (55) y Salazar (49), intentaban evacuar el ganado en la isla Ibarapitá, cercana a la localidad de Bella Vista, y fueron arrastradas por la corriente. Ambos se habían propuesto poner a resguardo a los animales de las fuertes lluvias que azotan a la provincia.

La desaparición fue reportada el viernes e inició un operativo de búsqueda que culminó este lunes. Durante la mañana del domingo, los rescatistas encontraron primero a los caballos que montaban los trabajadores. Poco después, fue localizado el cuerpo de Salazar.

La desaparición de los trabajadores

Una hora más tarde, buzos tácticos hallaron a Ledesma y concluyeron el operativo. Según El Litoral, en medio de las tareas de traslado, Ledesma y Salazar lograron llegar a una zona próxima a una laguna interna de la isla e intentaron retirar una pantalla sola ubicada sobre la costa y en ese momento habrían caído al agua.

La Justicia investiga para determinar las circunstancias del hecho. Mientras tanto, en diferentes puntos de la provincia se desplegaron operativos para asistir a productores y trabajadores rurales, como así también para trasladar animales hacia terrenos más altos.

Las zonas afectadas por las inundaciones en Corrientes

Por su parte, el director de Defensa Civil, Bruno Lovinson, confirmó que más de 400 personas se encuentran alojadas en centros de evacuación en distintas localidades correntinas. Además, se registraron autoevacuados y hay afectados que no quieren dejar sus hogares, por lo que son asistidos en el lugar.

En diálogo con Radio Dos, señaló que "en general el río Paraná está estacionado, pero estamos monitoreando las lluvias que se pronostican mañana en las altas cuencas con informes de 200 milímetros; esto no es un buen panorama para el Uruguay y el Paraná".

"Los 30 municipios altamente vulnerables están en la lista de la primera asistencia", remarcó el director de Defensa Civil y señaló que "el monitoreo es permanente". Las situaciones más críticas se concentran en Itatí, Paso de la Patria y la capital provincial.

En Itatí, el último relevamiento municipal registró 66 familias afectadas, lo que totaliza 321 personas entre evacuadas y autoevacuadas (183 adultos y 138 menores). Desde el municipio aseguraron que todos los afectados reciben asistencia permanente. En cuanto al nivel hidrométrico, el río frente a la localidad alcanzó los 8,25 metros tras un breve período estacionario, un leve ascenso que reaviva la preocupación en la zona.

Por su parte, en Paso de la Patria, la crecida provocó la ruptura de una barrera de contención provisoria, permitiendo el avance del agua sobre las calles céntricas 25 de Mayo y 8 de Diciembre. En tanto, en la ciudad de Corrientes, el avance del agua obligó a restringir preventivamente el acceso a Punta San Sebastián, uno de los paseos tradicionales de la costanera. Agentes de la Guardia Urbana y efectivos de la Policía de Corrientes apostados en el lugar trabajan para alertar a los transeúntes y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad ante la cercanía del río con las defensas.