Una investigación internacional reveló que la actividad eléctrica de las tormentas podría crecer hasta 140% a medida que avance el calentamiento global, lo que traería consecuencias para los ecosistemas, generaría incendios forestales y daños en la infraestructura hacia el 2100.

{{{htmlAmp}}}

El análisis titulado Large Projected Increase in Cloud-to-Ground Lightning Under Future Climate fue publicado en la revista Earth’s Future y advierte sobre las consecuencias del aumento significativo del impacto de los rayos contra la superficie terrestre.

La investigación fue desarrollada por un equipo internacional encabezado por Andreas Krause, investigador de la Universidad Técnica de Múnich (Alemania), junto con especialistas de la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de East Anglia, en Reino Unido.

¿Cómo afectaría el aumento de los rayos?

El estudio no se limitó solo a analizar los tipos de rayos, sino que se concentra específicamente en las descargas nube-tierra (cloud-to-ground lightning), que son aquellas que salen de las nubes y alcanzan la superficie. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores entrenaron un modelo de aprendizaje automático (XGBoost) con observaciones de descargas eléctricas que datan de 2019.

También se tuvieron en cuenta otras seis variables meteorológicas: temperatura media, precipitaciones, radiación solar, humedad relativa, presión atmosférica y velocidad del viento. El modelo también permitió reconstruir los cambios históricos y proyectar los posibles escenarios futuros.

Tras la comparación de las condiciones climáticas de 1901-1920 con las de 1995-2014, los científicos estimaron que la frecuencia global de rayos nube-tierra ya aumentó un 11% durante el siglo XX. Sin embargo, las perspectivas para final de siglo son aún más preocupantes.

En un escenario de altas emisiones de gases de efecto invernadero, los rayos nube-tierra podrían incrementar entre un 76% y 140% en comparación de los niveles de 1995-2014.

¿Por qué aumenta el nivel de los rayos?

El vínculo entre calentamiento global y actividad eléctrica atmosférica se explica a través de la física vinculada con la dinámica de las tormentas. Al aumentar la temperatura del aire próximo a la superficie, se favorecen los movimientos convectivos: las masas de aire cálido y húmedo ascienden y generan corrientes verticales más intensas dentro de las nubes de tormenta.

En su interior, los cristales de hielo y otras partículas colisionan e intercambian cargas eléctricas, que cuando llegan a determinada intensidad, producen las descargas. De todas maneras, el proceso no es tan sencillo, ya que una atmósfera más cálida también puede modificar la disponibilidad de cristales de hielo en las nubes.

¿Dónde podría sentirse el aumento de rayos con mayor intensidad?

De acuerdo al estudio, el aumento proyectado no sería homogéneo en todo el planeta. Las mayores subas en descargas se producirían en las regiones tropicales, donde hoy se concentra gran parte de la actividad eléctrica mundial. Por ende, las zonas más destacadas son la Amazonia, el sudeste asiático y Oceanía.

Por otro lado, los mayores aumentos porcentuales podrían registrarse en latitudes elevadas, donde los rayos son menos frecuentes. Por ejemplo, en Alaska las proyecciones estiman un aumento de entre el 116% y el 594%. En el caso de Sudamérica, la importancia del resultado también es evidente dada la elevada actividad eléctrica, que caracteriza a distintas regiones tropicales y subtropicales del continente.