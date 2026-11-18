La diferencia entre el calentamiento global medio y el regional es clave para entender la magnitud del fenómeno. Mientras el promedio del planeta ronda hoy los 1,4°C, cada zona acumula una cantidad distinta: el Ártico ya superó los 2,5 °C, mientras que algunas áreas costeras apenas llegan a 1°C.

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Lo que el estudio cuantificó fue cuánto calentamiento regional acumuló cada zona en relación con el que le correspondería cuando el promedio global llegue a 1,5 °C. El resultado es contundente: para 2025, el calentamiento atribuible a factores externos —como las emisiones de gases de efecto invernadero— alcanzó entre el 90% y el 94% del nivel proyectado para cada región.

Dicho de otro modo, las regiones ya "gastaron" casi todo el calentamiento que les correspondía bajo ese umbral y lo que resta es tan pequeño que, dentro del margen de error estadístico, ya no se puede distinguir de haberlo alcanzado por completo.

Un calentamiento que no fue uniforme

Las regiones de altas latitudes del norte registraron los valores más altos. El Ártico ruso acumuló 3,3 °C de calentamiento atribuible respecto del período preindustrial (1850-1900), seguido por el noreste de Norteamérica con 2,6 °C y el noroeste de Norteamérica con 2,4 °C.

Este patrón, conocido como amplificación polar, es consistente con lo que los modelos climáticos predicen. En el extremo opuesto, las regiones dominadas por océanos —como el suroeste y el sur de Sudamérica, el sureste asiático y Nueva Zelanda— mostraron el menor calentamiento, de alrededor de 1,0 °C.

Las regiones tropicales de África, aunque tienen registros históricos limitados, fueron paradójicamente las más fáciles de analizar: en esas zonas el clima varía poco de un año a otro, lo que hace que la señal del calentamiento humano se destaque con claridad sobre el comportamiento natural.

El rol de los aerosoles y la aceleración del fenómeno

Otros contaminantes humanos, principalmente los aerosoles que liberan la industria y el transporte, producen un efecto de enfriamiento parcial que modera ese calentamiento. Ese efecto fue más pronunciado en las zonas industriales del hemisferio norte y alcanzó su pico en las décadas de 1970 y 1980. Desde entonces se debilitó en Norteamérica y Europa, en parte por las regulaciones de calidad del aire, mientras que en Asia continuó fortaleciéndose.

A medida que los aerosoles disminuyen en las regiones que antes los emitían en grandes cantidades, el calentamiento neto por gases de efecto invernadero se expresa con mayor intensidad.

Según el estudio, el umbral de 1,5 °C se alcanzará alrededor de 2029 y el de 2 °C en torno a 2042. Para ese segundo límite, el margen entre regiones es mayor —entre el 65% y el 76% del calentamiento esperado ya ocurrió— porque a temperaturas más altas entran en juego procesos que se aceleran solos, como la pérdida de hielo en el Ártico: cuando el hielo se derrite, el suelo y el océano que quedan expuestos absorben más calor, lo que acelera aún más el calentamiento.

Un contexto de récords globales

El estudio se publica en un momento en que los récords globales se rompen uno tras otro. Según el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), octubre de 2026 fue el octubre más caluroso jamás registrado a nivel global, con una temperatura media de 15,35 °C, es decir, 1,75 °C por encima de los niveles preindustriales. Fue, además, el tercer mes consecutivo en superar la barrera de 1,5 °C.

Con esos datos, 2026 tiene alrededor de un 80% de probabilidades de convertirse en el segundo año más cálido de la historia, detrás de 2024, que registró 1,55 °C por encima del nivel preindustrial. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que los once años más calurosos de la historia son, precisamente, los once últimos.

Samantha Burgess, responsable estratégica de Clima del ECMWF, señaló que "octubre continuó el patrón de notable calidez global, con temperaturas récord en la superficie terrestre y en los océanos", y subrayó que un El Niño excepcionalmente fuerte suma calor adicional a un planeta que ya acumula décadas de calentamiento por actividad humana. El panorama que describe el estudio no deja margen para la dilación: el umbral que el Acuerdo de París fijó como límite está a punto de ser superado, y las diferencias regionales marcan que algunas zonas ya lo hicieron hace tiempo.