El último mes de 2026 llegará con varias fechas clave para quienes ya empiezan a organizar las fiestas y las vacaciones. El calendario tendrá dos feriados nacionales y una jornada no laborable con fines turísticos, una combinación que habilitará un fin de semana extralargo en la primera semana de diciembre y otro descanso de tres días para Navidad.

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Sin embargo, no todos podrán aprovechar los mismos días libres. La diferencia está en el lunes 7 de diciembre: al tratarse de un día no laborable y no de un feriado nacional, en el sector privado cada empleador puede decidir si se trabaja. Además, el cierre del año tendrá otra fecha para agendar: Año Nuevo caerá el viernes 1° de enero de 2027.

Feriados de diciembre 2026: qué días son y cuántos hay

El calendario de diciembre tendrá tres fechas destacadas:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad.

De esta manera, habrá dos feriados nacionales y un día no laborable turístico. La combinación permitirá un descanso de cuatro días seguidos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, para quienes tengan libre el lunes 7.

La fecha del 8 de diciembre es un feriado inamovible establecido por la Ley 27.399. En cambio, el día no laborable del lunes 7 fue dispuesto por el Gobierno nacional con fines turísticos para favorecer la actividad durante el último tramo del año.

Por qué el descanso de cuatro días no será para todos

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable tiene consecuencias concretas en la organización del trabajo y en el salario.

En el sector privado, la decisión de trabajar el lunes 7 queda a criterio del empleador. Si la empresa dispone que se presten servicios, los trabajadores cobran su remuneración habitual, sin un pago adicional por esa jornada.

Cuáles son los feriados del último mes del 2026. Crédito: Gemini.

El martes 8, en cambio, es un feriado nacional. Por eso, si una persona debe trabajar ese día, corresponde el pago de acuerdo con las normas previstas para los feriados, que establecen una remuneración doble.

Así, el fin de semana extralargo del 5 al 8 de diciembre dependerá de la situación laboral de cada persona. Para quienes tengan libre ambas jornadas, será una oportunidad para organizar una escapada o sumar días de descanso antes de las fiestas.

Navidad y Año Nuevo 2027: cuándo caen las fiestas

La Navidad de 2026 será el viernes 25 de diciembre. Al coincidir con el inicio del fin de semana, permitirá un descanso de tres días consecutivos, hasta el domingo 27, para quienes no trabajen los sábados.

A diferencia de otras celebraciones, la víspera de Navidad —el jueves 24 de diciembre— no es un feriado nacional establecido por la Ley 27.399. Por lo tanto, no debe confundirse la Nochebuena con el feriado del día siguiente.

Algo similar ocurre con el cierre del año: el jueves 31 de diciembre no es el feriado de Año Nuevo. Esa celebración corresponde al viernes 1° de enero de 2027, que sí es un feriado nacional inamovible.