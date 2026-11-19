Planificar las vacaciones en la Costa Atlántica también implica hacer cuentas. Hace ya varios años que los costos de vacacionar durante el verano son bastante difíciles de afrontar; sin embargo hay varios lugares que son más accesibles de otros y ofrecen tranquilidad junto con la posibilidad de disfrutar de unos días de descanso. Miramar es uno de los destinos más accesibles para disfrutar en la temporada.

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Para quienes estén pensando en Miramar, ya circulan las primeras tarifas orientativas de alojamiento, gastronomía, balnearios y actividades para el verano 2026/2027. Entre los valores difundidos aparecen departamentos de un ambiente desde $60.000 en diciembre y carpas a $1.700.000 por enero.

Cuánto sale veranear en Miramar en 2027: precios de alojamiento, comidas y carpas.

Cuánto cuesta alojarse en Miramar en el verano 2026/2027

Según información difundida por una agencia de turismo, un departamento de un ambiente tiene un valor de referencia de $60.000 en diciembre y $75.000 en enero. Para departamentos de tres o más habitaciones, la referencia llega a $1.400.000 en enero, mientras que las casas se ubican entre $1.000.000 y $2.500.000, según el mes.

En cuanto a las hosterías y los apart hoteles, los valores orientativos difundidos son:

Hostería de una estrella: $70.000 por habitación doble con desayuno.

Hostería de dos estrellas: $145.000 diarios por habitación doble con desayuno, carpa y cochera.

Apart para dos personas: desde $290.000 diarios con desayuno.

Apart para dos personas con servicios adicionales: $450.000 diarios. La gacetilla menciona alojamiento, desayuno, carpa y cochera y utiliza la expresión "media pensión", aunque no aclara qué comida incluye

Apart para cuatro personas: $550.000 como referencia; la gacetilla no precisa el período ni detalla todas las prestaciones.

En todos los casos conviene consultar disponibilidad, capacidad, gastos adicionales, condiciones de pago y qué servicios están efectivamente incluidos.

Carpas y sombrillas: los precios para ir a la playa

Para quienes quieran sumar un servicio de balneario al presupuesto, estos valores aproximados:

Carpa por toda la temporada: $2.350.000.

Carpa por enero: $1.700.000.

Carpa por 15 días: $1.050.000.

Sombrilla por siete días: $430.000.

El precio puede variar entre balnearios. Antes de pagar, conviene consultar si incluye cochera u otros servicios y qué fechas cubre la reserva. La carpa no es un gasto obligatorio: también se puede disfrutar de la playa sin contratar ese servicio.

Cuánto sale comer y hacer actividades

Para una salida gastronómica, el informe calcula un gasto desde $20.000 por persona, según el lugar elegido. También ubica una hamburguesa con papas fritas alrededor de $15.000, como referencia de una opción puntual. Sin embargo, son valores orientativos y no una lista de precios válida para todos los comercios.

Entre las actividades recreativas, las cifras difundidas son de aproximadamente $10.000 para el muro de escalada, $7.000 para el minigolf y $10.000 para los toboganes gigantes e inflables.

Qué hacer en Miramar además de ir a la playa

La ciudad ofrece alternativas para combinar la costa con caminatas y paseos. El sitio de Turismo Miramar destaca el Vivero Dunícola Florentino Ameghino, un espacio de bosque y naturaleza que forma parte de la oferta local.

Otra opción es recorrer el paseo costanero o acercarse al Patio de Food Trucks, junto al Anfiteatro Municipal y cerca del Parque Cultural a Cielo Abierto. Según Turismo Miramar, el entorno del patio tiene sectores de pasto poco firmes, aunque hay caminos de cemento alrededor de los murales. Antes de salir, conviene consultar horarios, accesibilidad y funcionamiento para las fechas del viaje.