Ideal para una escapada de fin de semana largo: el pueblo que celebra la Fiesta del Füllsen, el postre alemán

Llega el fin de semana largo y en la provincia de Buenos Aires se celebra uno de los eventos más esperados: la 11ª Fiesta Provincial del Füllsen, el icónico postre alemán. Con entrada libre y gratuita, el pueblo bonaerense San José ofrecerá dos jornadas llenas de comidas típicas, música en vivo y actividades culturales para toda la familia, ideal para una escapada.

{{{htmlAmp}}}

Así será la Fiesta del Füllsen en San José

Ubicado en el partido de Coronel Suárez, San José celebrará la Fiesta del Füllsen el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. La propuesta apunta a mantener vivas las costumbres de los alemanes de Volga, una de las comunidades inmigrantes que mejor conservó su identidad en la provincia de Buenos Aires.

En concreto, el evento será sobre la avenida Fundador Eduardo Casey, durante los dos días. Además de la gastronomía, habrá espacios de exposición, recorridos por la historia de la colonia y espectáculos pensados para toda la familia.

La grilla artística combina folclore, música popular y ritmos bailables:

Sábado 21 de noviembre

16:00: Luciano Aliberti

19:00: La Juanjo C

21:00: Oro Negro

Domingo 22 de noviembre

11:45: acto protocolar

16:00: Pampa y Monte

18:00: Los Sapos de Juan

19:00: Grupo Astral

21:30: Daniel Lezica, a cargo del cierre

Qué es el Füllsen: un postre que nació de la escasez

El Füllsen se prepara con azúcar, crema, huevos, leche, pan duro y pasas de uva. El postre proviene de tiempos difíciles, cuando las familias aprovechaban al máximo lo que tenían en casa. Lo que empezó como una receta de subsistencia pasó de generación en generación y hoy forma parte de la memoria colectiva de los descendientes de los inmigrantes. Cada familia conserva su propia versión, con técnicas y secretos heredados de los primeros colonos que llegaron a fines del siglo XIX.

Cómo llegar a Coronel Suárez desde la Ciudad de Buenos Aires

El evento es la excusa perfecta para una escapada de fin de semana porque el viaje desde la Ciudad de Buenos Aires toma aproximadamente entre 6 y 7 horas (casi 550 km), dependiendo del tráfico y la ruta que elijas:

1. Opción principal (vía Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 51):

Salíir de CABA por la Autopista Riccheri / Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Continuar por la Ruta Nacional 3 hacia el sur pasando por San Miguel del Monte y Azul.

A la altura de Azul, tomar la Ruta Provincial 51 en dirección a Pringles / Bahía Blanca hasta empalmar con la Ruta Provincial 85 que te lleva directo hacia la zona de Coronel Suárez y las colonias alemanas.

2. Opción alternativa (vía Ruta Nacional 205):