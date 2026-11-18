La provincia de Buenos Aires tiene mucho más para ofrecer durante el verano que sus balnearios tradicionales. Entre playas extensas, bosques, cascadas inesperadas y pueblos que conservan su identidad, existen destinos que invitan a descubrir otra manera de disfrutar las vacaciones.

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De cara a la temporada de verano 2027, tres lugares se destacan por sus paisajes y propuestas turísticas: Coronel Dorrego, San Cayetano y Necochea. Cada uno tiene una identidad propia y atractivos que van desde practicar surf y recorrer médanos hasta visitar olivares, conocer antiguos naufragios o descansar frente al mar sin estar pendiente del celular.

Tres lugares en Buenos Aires para conocer en el verano 2027

Coronel Dorrego: la playa que elegía Diego Maradona y las cascadas escondidas

A unos 110 kilómetros de la ciudad de Coronel Dorrego se encuentra Marisol, un balneario que conserva el encanto de los destinos tranquilos, con extensas playas, dunas y una conexión especial con la naturaleza.

El lugar también tiene una historia particular: durante la década de 1990 fue uno de los destinos elegidos por Diego Armando Maradona para pasar sus vacaciones junto a su familia. Lejos de la exposición de los estadios, el Diez encontraba allí un espacio donde podía caminar por la playa, pescar y jugar al fútbol con mayor libertad.

Entre sus atractivos aparecen la Cascada La Escondida, con una caída escalonada de aproximadamente cuatro metros, y la Cascada Cifuentes, que alcanza unos ocho metros y es considerada la más alta de Buenos Aires. También se pueden conocer la Cueva del Tigre, antiguos puentes y los restos de una vieja usina hidroeléctrica.

Otra de las particularidades de Coronel Dorrego es su producción olivícola. En medio de la llanura pampeana aparecen plantaciones de olivos que ofrecen un paisaje poco habitual para quienes llegan desde la costa.

Algunas fincas abren sus puertas al turismo y permiten conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen extra, descubrir sus variedades y degustar productos regionales.

San Cayetano: el destino bonaerense para desconectarse del celular

En tiempos de notificaciones constantes y pantallas, San Cayetano propone una experiencia diferente: unas vacaciones donde el verdadero atractivo es disfrutar del tiempo libre.

Su balneario cuenta con aproximadamente 28 kilómetros de costa, playas amplias, dunas y sectores prácticamente sin urbanizar. Una de sus particularidades es la limitada señal de telefonía celular, una característica que puede convertirse en una ventaja para quienes buscan alejarse de la rutina digital.

Entre las postales más particulares de San Cayetano aparecen los restos de dos embarcaciones que quedaron varadas frente a sus costas. Se trata del Charrúa, encallado en 1979, y el Pagrus I, un barco pesquero que quedó varado en 2006. Con el paso de los años, ambos naufragios se transformaron en parte de la identidad del lugar y en puntos de interés para los visitantes.

Para quienes disfrutan de las caminatas y la observación de la naturaleza, también se encuentra el Sendero Interpretativo SEEA La Salada, un recorrido autoguiado de 2,7 kilómetros que permite conocer la flora y las aves del ambiente costero.

A su vez, el complejo Aguas del Pinar ofrece piletas y espacios recreativos, mientras que las lagunas de la zona atraen a los aficionados a la pesca del pejerrey.

Necochea: bosque, surf y médanos gigantes frente al mar

Necochea es uno de los destinos que mejor combina distintos paisajes en una misma escapada. Su atractivo no se limita a las playas: a pocos metros del mar aparece un extenso espacio verde que invita a cambiar la sombrilla por una caminata entre árboles.

Se trata del Parque Miguel Lillo, uno de los grandes protagonistas de la ciudad. Sus senderos entre pinos son ideales para caminar, andar en bicicleta, hacer un picnic o encontrar un lugar de sombra para descansar durante las jornadas de calor.

El río Quequén también suma alternativas para quienes prefieren unas vacaciones más activas, con paseos en kayak y distintas actividades recreativas.

Del otro lado del río se encuentra Quequén, una localidad con una fuerte tradición vinculada al surf. Sus playas reciben tanto a deportistas experimentados como a principiantes que quieren animarse a subir por primera vez a una tabla.

En las inmediaciones de la escollera funciona Shaka Surf Trip, una propuesta que combina clases de surf, yoga, alojamiento cerca del mar y actividades grupales.