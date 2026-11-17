Celebra el Festival de la Milanesa y ideal para una escapada de fin de semana largo: el pueblo clave

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires, hay un pueblo que celebra el Festival de la Milanesa y es ideal para una escapada de fin de semana: Azul. Se trata de la primera edición que combinará propuestas gastronómicas, juegos infantiles y espectáculos musicales.

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Así será el Festival de la Milanesa en Azul

El Festival de la Milanesa será el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Azul. La propuesta combina gastronomía, música en vivo y el concurso para elegir a la mejor milanesa del festival. El evento para celebrar el plato característico de la Argentina se realizará de 18 a 00 hs sobre la Avenida Cacique Catriel, en la zona de la Plaza El Quijote.

Durante la jornada se podrán disfrutar de diferentes variedades de milanesas por más de 25 restaurantes y casas de comidas que se suman a la propuesta con variantes especiales en sus menús. El objetivo es crear un espacio de encuentro para las familias, darle visibilidad a los emprendimientos locales y poner a la milanesa como protagonista de la noche. También habrá un paseo de artesanos y juegos infantiles para chicos y grandes.

El festival también incluirá competencias para el público y para los comercios participantes. La más destacada es “La Mejor Milanesa Azuleña”, que distinguirá la mejor propuesta entre los locales adheridos. La evaluación será el viernes 20 de noviembre, cuando un jurado de tres profesionales de la gastronomía visitará cada comercio. Al elegir, tendrán en cuenta la calidad general del plato, la presentación, el sabor, la originalidad, la identidad local y la experiencia que ofrece cada lugar. El resultado se conocerá durante el festival.

Quiénes tocarán en el festival y qué menús especiales habrá

En el escenario, la música en vivo estará a cargo de:

Nacho Luna.

Técnicamente Normales.

Incoherentes.

La Santa Fe.

Como parte de la propuesta, algunos locales de la ciudad ofrecerán opciones especiales en sus cartas durante el festival. Los establecimientos adheridos son:

Murdock Resto Bar.

Pizzería Karibe.

Devorando Intensidad.

La Verdad de la Milanesa.

Manolete.

¿Cómo llegar a Azul desde CABA?

Azul se encuentra a unos 300 kilómetros de CABA, aproximadamente 276 km: