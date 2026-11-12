Queda a menos de tres horas de CABA y se puede ir en tren: la escapada económica para el fin de semana

Entre los destinos de la provincia de Buenos Aires, hay uno que queda dos horas y media de la ciudad porteña y se puede llegar fácilmente en tren: Chascomús. Se trata de una alternativa económica y relajada para desconectar de la rutina, sin tener que manejar. Con su icónica laguna, un casco histórico lleno de joyas patrimoniales y una amplia oferta gastronómica, es un sitio clave para pasear en el día o hacer una escapada de fin de semana.

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Cómo viajar en tren a Chascomús: recorridos, horarios y tarifas

Chascomús es un destino que se puede recorrer a pie o en bicicleta, porque se puede ir tranquilamente en tren sin que represente una dificultad posterior. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que:

Tomar el Tren Roca desde Plaza Constitución hasta la estación Alejandro Korn .

. Hacer el trasbordo al servicio que une Alejandro Korn con Chascomús , pasando por las estaciones intermedias de Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara.

, pasando por las estaciones intermedias de Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano y Gándara. El trayecto de este segundo tramo dura aproximadamente 1 hora y 28 minutos.

Se puede llegar a Chascomús con el tren Roca

Horarios del tren Alejandro Korn – Chascomús

De lunes a viernes:

Hacia Chascomús (salidas desde A. Korn): 06:00, 10:08, 14:15 y 18:32.

Hacia Alejandro Korn (salidas desde Chascomús): 07:51, 12:01, 16:15 y 20:36.

Sábados:

Hacia Chascomús (salidas desde A. Korn): 06:00, 10:00, 14:04 y 18:52.

Hacia Alejandro Korn (salidas desde Chascomús): 07:53, 11:57, 15:59 y 20:42.

Domingos y feriados:

Hacia Chascomús (salidas desde A. Korn): 06:07, 10:07, 14:08 y 18:42.

Hacia Alejandro Korn (salidas desde Chascomús): 08:00, 12:00, 16:01 y 20:30.

Precios de los pasajes

El único medio de pago habilitado para este ramal es la tarjeta SUBE, que debe apoyarse en los molinetes o tótems tanto al subir como al descender de la formación. Con la tarjeta SUBE registrada, los valores del boleto desde Alejandro Korn son los siguientes:

Hasta Chascomús (cabecera): $1.800,00

Hasta Gándara: $1.400,00

Hasta Altamirano: $1.300,00

Hasta Jeppener: $1.099,99

Hasta Coronel Brandsen: $800,00

Hasta Domselaar: $360,00

Clave a tener en cuenta: si viajás con una tarjeta SUBE sin registrar a tu nombre, abonás exactamente el doble de la tarifa correspondiente a cada sección, es decir, $3.600,00 para llegar hasta Chascomús.

En tren Chascomús queda a dos horas y media de CABA

Qué se puede hacer en Chascomús: el lugar clave para una escapada de fin de semana

La mayoría de los atractivos principales se encuentran a una distancia accesible desde la estación, mediante transporte local o alquiler de bicicletas. Entre las actividades destacadas se encuentran: