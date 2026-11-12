Fugazzeta Fest 2026: llega el festival de la pizza con entrada gratis y más de 10 pizzerías

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizará una nueva edición de la Fugazzeta Fest, el encuentro gastronómico dedicado a una de las variedades de pizza más tradicionales de la cocina porteña.

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La celebración tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Planetario Galileo Galilei, en Palermo, con entrada libre y gratuita para el público.

Durante las dos jornadas habrá degustaciones, clases de cocina, demostraciones de destreza pizzera, música en vivo y propuestas para compartir en familia.

¿Qué pizzerías participarán y qué actividades habrá en la Fugazzeta Fest 2026?

La propuesta de Fugazzeta Fest 2026, reunirá a doce establecimientos: Antonito, Burgio, Crostita, Fare, Fugazi, Gino el Capo, Kentucky, La Pizzeteria, Lo Hot de La Boca, Morelia, Roma del Abasto y Salgado la Pizzería. Cada uno ofrecerá distintas versiones de fugazzeta y otras especialidades de la cocina pizzera.

También habrá empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y productos dulces de Abuela Goye, que llevará helados y chocolates. Las consumiciones deberán abonarse en los puestos, aunque el ingreso al predio no tendrá costo.

La agenda incluirá clases abiertas coordinadas por integrantes de la escuela de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). A partir de las 13:30, el ciclo Maestros de la Pizza ofrecerá demostraciones para preparar fugazzeta clásica, pizza napolitana y pizza de jamón y morrones.

A las 14:40 será el turno de Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero argentino que presentará un espectáculo de pizza freestyle, con malabares, movimientos acrobáticos y destrezas con grandes masas, incluso con intervenciones de fuego.

La programación musical tendrá distintas propuestas. El sábado a las 15:30 actuará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que combina ópera, canciones populares y humor. Más tarde, entre las 19:15 y las 20:15, tocará La Reja, una banda que fusiona rock nacional y pop. El grupo también se presentará el domingo, de 15:30 a 16:30, antes de un cierre sorpresa previsto para las 18:45.

¿Cómo llegar al Fugazzeta Fest 2026?

El Fugazzeta Fest 2026 se desarrollará en la explanada del Planetario Galileo Galilei, sobre la avenida Sarmiento y Belisario Roldán. Para llegar en transporte público, una alternativa es tomar la línea D del subte hasta Plaza Italia y continuar hasta el predio.