Quedan pocos días de noviembre y una de las preguntas que empieza a repetirse es cuándo será el próximo feriado en Argentina y si habrá un nuevo fin de semana largo antes de las fiestas. El calendario oficial publicado por el Gobierno de Javier Milei permite conocer las fechas previstas para diciembre y anticipar los próximos días de descanso.

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El cronograma contempla jornadas festivas, feriados inamovibles y días no laborables con fines turísticos. La diferencia entre estas categorías es importante para quienes planean viajar o simplemente buscan organizar sus actividades laborales y familiares durante las últimas semanas de 2026.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina: la fecha confirmada

Después del feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado al domingo 22 de noviembre, la próxima fecha destacada del calendario nacional será el lunes 7 de diciembre, establecido como día no laborable con fines turísticos.

La siguiente jornada señalada en el calendario oficial es el martes 8 de diciembre, por la celebración de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, diciembre tendrá un período de descanso que permitirá organizar una pausa antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Es importante distinguir entre un feriado nacional y un día no laborable: no tienen necesariamente el mismo alcance en términos de descanso obligatorio para los trabajadores del sector privado.

¿Cómo será el próximo fin de semana largo de diciembre 2026?

El cronograma establecido por el Gobierno nacional contempla dos fechas consecutivas:

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos, dispuesto por la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete.

día no laborable con fines turísticos, dispuesto por la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete. Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

Así, quienes puedan tomarse el lunes 7 tendrán cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Calendario de feriados.

La distinción tiene consecuencias laborales: mientras que el feriado nacional es obligatorio y, si se trabaja, corresponde el pago previsto para esas jornadas, el día no laborable queda sujeto a la decisión del empleador en el sector privado.

¿Qué otros feriados quedan en Argentina antes de terminar 2026?

Diciembre también tendrá otra fecha importante para quienes quieran organizar una escapada o planificar el descanso de fin de año. El viernes 25 de diciembre será feriado nacional por Navidad. Al caer viernes, dará lugar a un fin de semana largo de tres días, hasta el domingo 27.

Estas son las fechas que quedan en el calendario: