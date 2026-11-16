Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre 2026 en Argentina, según el calendario oficial

El calendario oficial de feriados de Argentina establece que el lunes 23 de noviembre de 2026 será feriado nacional en todo el país. La fecha permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23, y será uno de los últimos períodos de descanso extendido antes de fin de año.

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El motivo es el traslado del Día de la Soberanía Nacional, una conmemoración histórica que recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. Como este año la fecha original cae viernes, la legislación vigente dispone que el feriado se traslade al lunes siguiente. De esta manera, millones de argentinos podrán contar con tres días consecutivos de descanso.

Por qué es feriado el lunes 23 de noviembre en Argentina

El lunes 23 de noviembre será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha histórica de la conmemoración es el 20 de noviembre, en 2026 el descanso se trasladó al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo.

La medida está contemplada en la Ley 27.399, que establece el régimen de feriados nacionales y fines de semana largos. Su artículo 6 determina que los feriados trasladables que coincidan con jueves o viernes deben pasar al lunes siguiente.

Por ese motivo, el viernes 20 de noviembre no será el día de descanso obligatorio correspondiente a esta conmemoración, sino que el feriado se cumplirá el lunes 23. La modificación alcanza a todo el territorio nacional.

Así quedará conformado el próximo fin de semana largo:

Sábado 21 de noviembre : fin de semana.

: fin de semana. Domingo 22 de noviembre: fin de semana.

fin de semana. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

Qué se conmemora el 20 de noviembre: la historia de la Vuelta de Obligado

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un enfrentamiento ocurrido el 20 de noviembre de 1845 sobre el río Paraná, en las cercanías de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

En aquel momento, las fuerzas de Francia e Inglaterra intentaron avanzar por los ríos interiores de la Confederación Argentina para garantizar la libre navegación y ampliar sus intereses comerciales en la región. Frente a esa intervención extranjera, las tropas comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla organizaron una resistencia militar por orden del gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Calendario de feriados.

Una de las principales estrategias defensivas consistió en colocar gruesas cadenas de costa a costa sobre el río Paraná, sostenidas por embarcaciones, para obstaculizar el avance de la flota anglo-francesa. Pese a la superioridad militar y tecnológica de las potencias europeas, la resistencia argentina convirtió el enfrentamiento en un símbolo de la defensa de la soberanía territorial y económica.

Si bien las fuerzas argentinas fueron derrotadas militarmente en el combate, la resistencia tuvo consecuencias políticas y diplomáticas posteriores. Los conflictos derivaron en acuerdos que reconocieron aspectos centrales de la soberanía argentina sobre sus ríos interiores.

La fecha fue establecida como Día de la Soberanía Nacional en 1974 y adquirió carácter de feriado nacional en 2010.

Cuáles son los próximos feriados de 2026 en Argentina

Después del descanso extendido de noviembre, el calendario tendrá otras fechas importantes durante diciembre. Según el cronograma oficial, estos serán los últimos feriados y días no laborables del año: