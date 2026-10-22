Cuáles son los feriados de noviembre 2026: qué días caen en Argentina

Noviembre de 2026 tendrá un acontecimiento que podría modificar la rutina de millones de argentinos: la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. El viaje apostólico incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y tendrá como uno de sus momentos centrales una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires.

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En ese sentido, el Gobierno nacional anunció que busca establecer el lunes 9 de noviembre como feriado nacional, en coincidencia con una de las principales celebraciones previstas durante la estadía del Pontífice. La medida es relevante para quienes planean organizar escapadas, viajes o actividades durante el mes.

Feriados de noviembre 2026: el calendario completo en Argentina

El calendario oficial de noviembre incorpora fechas especiales vinculadas con la visita papal, además del Día de la Soberanía Nacional. De acuerdo al calendario oficial de Argentina, el lunes 9 será feriado nacional, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 tendrán alcance territorial limitado, de acuerdo con el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de septiembre.

Estas son las fechas que hay que tener en cuenta:

Domingo 8 de noviembre: feriado inamovible por la visita del papa León XIV.

feriado inamovible por la visita del papa León XIV. Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país por la visita del Pontífice.

feriado nacional en todo el país por la visita del Pontífice. Martes 10 de noviembre: feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Buenos Aires. Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

La particularidad de este mes es que los feriados del 10 y el 11 de noviembre no se aplican de manera general en todo el territorio nacional, sino sólo en las jurisdicciones que establece el decreto. Por eso, es importante revisar el alcance de cada fecha antes de organizar actividades laborales o viajes.

Visita del papa León XIV: por qué habrá feriados en noviembre

El papa León XIV visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte de una gira por América Latina que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, hace casi cuatro décadas.

La agenda oficial contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros institucionales, reuniones pastorales y celebraciones religiosas. Entre los principales eventos figura una misa frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, prevista para el lunes 9 de noviembre.

León XIV.

Para facilitar la organización de los actos, los traslados y los operativos de seguridad, el Poder Ejecutivo estableció un esquema de feriados mediante el Decreto 1103/2026. La norma dispuso el feriado nacional del lunes 9 y sumó jornadas con alcance específico para la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

De esta manera, la visita papal tendrá un impacto directo en la actividad habitual durante tres días consecutivos, aunque con diferencias según la jurisdicción. Quienes vivan o trabajen en esas zonas deberán considerar las disposiciones correspondientes para planificar sus compromisos.

Día de la Soberanía Nacional: cuándo se celebra en 2026

El otro feriado destacado de noviembre será el Día de la Soberanía Nacional, que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845.

En 2026, la fecha conmemorativa se trasladará al lunes 23 de noviembre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23. La jornada recuerda la resistencia de las fuerzas de la Confederación Argentina frente a la intervención anglo-francesa en el río Paraná.